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"الصحة": تسجيل 232 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 393 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين: 2062 إصابة جديدة و15 وفاة و1153 حالة تعافٍ

نسبة الشفاء من الفيروس بلغت 78.2%

سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 15 وفاة و2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1153 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في فلسطين: 2062 إصابة جديدة و15 وفاة و1153 حالة تعافٍ
سبق

سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 15 وفاة و2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1153 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
04:38 PM

كورونا في فلسطين: 2062 إصابة جديدة و15 وفاة و1153 حالة تعافٍ

نسبة الشفاء من الفيروس بلغت 78.2%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 15 وفاة و2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1153 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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