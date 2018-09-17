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"المالية" تعلن إقفال طرح سبتمبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

قالت: تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.834 مليار ريال سعودي

أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر سبتمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.834 مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة، أن الإصدارات قُسّمت إلى ثلاث شرائح؛ الأولى تبلغ 1.400 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.648 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلاديًّا، والشريحة الثانية تبلغ 1.185 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.012 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلاديًّا، والشريحة الثالثة تبلغ 6.249 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 15.496 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلاديًّا.

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"المالية" تعلن إقفال طرح سبتمبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال
سبق

أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر سبتمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.834 مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة، أن الإصدارات قُسّمت إلى ثلاث شرائح؛ الأولى تبلغ 1.400 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.648 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلاديًّا، والشريحة الثانية تبلغ 1.185 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.012 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلاديًّا، والشريحة الثالثة تبلغ 6.249 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 15.496 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلاديًّا.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
10:46 AM

"المالية" تعلن إقفال طرح سبتمبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

قالت: تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.834 مليار ريال سعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر سبتمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.834 مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة، أن الإصدارات قُسّمت إلى ثلاث شرائح؛ الأولى تبلغ 1.400 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.648 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلاديًّا، والشريحة الثانية تبلغ 1.185 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.012 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلاديًّا، والشريحة الثالثة تبلغ 6.249 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 15.496 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلاديًّا.

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31 يوليو
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