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شاهد.. 549 عاملة ومشرفة لتطهير وتعقيم مصليات النساء بالمسجد الحرام

بلغ عدد مرات التعقيم إلى الآن حوالي 439 مرة في المصليات النسائية

قامت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بتعقيم وتطهير مصليات النساء بالمسجد الحرام استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأفادت مديرة إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام مساعدة مديرة الإدارة العامة للشؤون الخدمية رحمة بنت حسين دوسة فلاتة بأنه تم تجهيز (549) عاملة ومشرفة وحارسة أمن (بزي مختلف)، وتوفير (17) مضخة يدوية لتعقيم المصليات النسائية والمرافق التابعة لها وتعطير السجاد استعداداً لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام، كما ساهمت وشاركت الإدارة في إنجاح خطة استقبال وتفويج الحجاج إلى المسجد الحرام، وذلك بمساندة العاملات على مداخل الأبواب لتقديم أكياس الأحذية للقاصدات حفاظاً على سلامتهم.


ووفق موقع "رئاسة الحرمين" أشارت أنه تم تفعيل مبادرة (لسلامتك) في جميع المصليات النسائية والمرافق التابعة لها؛ حيث بلغ عدد مرات التعقيم إلى الآن حوالي (439) مرة في المصليات النسائية وعدد (105) مرات التعطير، وعدد (126) مرة في المرافق التابعة للمسجد الحرام -ولله الحمد والمنة- وسط الإجراءات احترازية المكثفة، ونحن نسعى -بعون الله- لإنجاح خطة موسم هذا العام، وإبراز دور الوكالة التطويرية النسائية ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية الخدمية، وتأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من قبل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي.

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شاهد.. 549 عاملة ومشرفة لتطهير وتعقيم مصليات النساء بالمسجد الحرام
سبق

قامت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بتعقيم وتطهير مصليات النساء بالمسجد الحرام استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأفادت مديرة إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام مساعدة مديرة الإدارة العامة للشؤون الخدمية رحمة بنت حسين دوسة فلاتة بأنه تم تجهيز (549) عاملة ومشرفة وحارسة أمن (بزي مختلف)، وتوفير (17) مضخة يدوية لتعقيم المصليات النسائية والمرافق التابعة لها وتعطير السجاد استعداداً لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام، كما ساهمت وشاركت الإدارة في إنجاح خطة استقبال وتفويج الحجاج إلى المسجد الحرام، وذلك بمساندة العاملات على مداخل الأبواب لتقديم أكياس الأحذية للقاصدات حفاظاً على سلامتهم.


ووفق موقع "رئاسة الحرمين" أشارت أنه تم تفعيل مبادرة (لسلامتك) في جميع المصليات النسائية والمرافق التابعة لها؛ حيث بلغ عدد مرات التعقيم إلى الآن حوالي (439) مرة في المصليات النسائية وعدد (105) مرات التعطير، وعدد (126) مرة في المرافق التابعة للمسجد الحرام -ولله الحمد والمنة- وسط الإجراءات احترازية المكثفة، ونحن نسعى -بعون الله- لإنجاح خطة موسم هذا العام، وإبراز دور الوكالة التطويرية النسائية ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية الخدمية، وتأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من قبل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
09:23 AM

شاهد.. 549 عاملة ومشرفة لتطهير وتعقيم مصليات النساء بالمسجد الحرام

بلغ عدد مرات التعقيم إلى الآن حوالي 439 مرة في المصليات النسائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بتعقيم وتطهير مصليات النساء بالمسجد الحرام استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأفادت مديرة إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام مساعدة مديرة الإدارة العامة للشؤون الخدمية رحمة بنت حسين دوسة فلاتة بأنه تم تجهيز (549) عاملة ومشرفة وحارسة أمن (بزي مختلف)، وتوفير (17) مضخة يدوية لتعقيم المصليات النسائية والمرافق التابعة لها وتعطير السجاد استعداداً لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام، كما ساهمت وشاركت الإدارة في إنجاح خطة استقبال وتفويج الحجاج إلى المسجد الحرام، وذلك بمساندة العاملات على مداخل الأبواب لتقديم أكياس الأحذية للقاصدات حفاظاً على سلامتهم.


ووفق موقع "رئاسة الحرمين" أشارت أنه تم تفعيل مبادرة (لسلامتك) في جميع المصليات النسائية والمرافق التابعة لها؛ حيث بلغ عدد مرات التعقيم إلى الآن حوالي (439) مرة في المصليات النسائية وعدد (105) مرات التعطير، وعدد (126) مرة في المرافق التابعة للمسجد الحرام -ولله الحمد والمنة- وسط الإجراءات احترازية المكثفة، ونحن نسعى -بعون الله- لإنجاح خطة موسم هذا العام، وإبراز دور الوكالة التطويرية النسائية ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية الخدمية، وتأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من قبل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي.

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