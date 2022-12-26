"الصحة": "التنشيطية" متاحة الآن لـ16 سنة فأعلى بعد مضي 3 أشهر من الجرعة الثانية
كشفت وزارة الصحة، اليوم، أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من 16 سنة فأعلى، بعد مضيّ 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.
ومن جهة أخرى، كانت الوزارة قد أكدت أمس أن التطعيم ضد فيروس كورونا آمن وفعال للفئة العمرية من (5-11) عامًا، وتم إعطاؤها لخمسة ملايين طفل حول العالم.
"الصحة": "التنشيطية" متاحة الآن لـ16 سنة فأعلى بعد مضي 3 أشهر من الجرعة الثانية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-26
كشفت وزارة الصحة، اليوم، أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من 16 سنة فأعلى، بعد مضيّ 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.
ومن جهة أخرى، كانت الوزارة قد أكدت أمس أن التطعيم ضد فيروس كورونا آمن وفعال للفئة العمرية من (5-11) عامًا، وتم إعطاؤها لخمسة ملايين طفل حول العالم.
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
02:45 PM
"الصحة": "التنشيطية" متاحة الآن لـ16 سنة فأعلى بعد مضي 3 أشهر من الجرعة الثانية
كشفت وزارة الصحة، اليوم، أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من 16 سنة فأعلى، بعد مضيّ 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.
ومن جهة أخرى، كانت الوزارة قد أكدت أمس أن التطعيم ضد فيروس كورونا آمن وفعال للفئة العمرية من (5-11) عامًا، وتم إعطاؤها لخمسة ملايين طفل حول العالم.