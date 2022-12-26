"الصحة": "التنشيطية" متاحة الآن لـ16 سنة فأعلى بعد مضي 3 أشهر من الجرعة الثانية

كشفت وزارة الصحة، اليوم، أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من 16 سنة فأعلى، بعد مضيّ 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

ومن جهة أخرى، كانت الوزارة قد أكدت أمس أن التطعيم ضد فيروس كورونا آمن وفعال للفئة العمرية من (5-11) عامًا، وتم إعطاؤها لخمسة ملايين طفل حول العالم.