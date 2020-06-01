سجلت نيجيريا اليوم، 307 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 10 آلاف و 162 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة النيجيرية، أنه تم تسجيل 3 آلاف حالة شفاء، و287 حالة وفاة منذ ظهور هذا الفيروس داخل البلاد شهر مارس الماضي.
نيجيريا تُسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا
3 آلاف حالة شفاء و 287 وفاة
سجلت نيجيريا اليوم، 307 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 10 آلاف و 162 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة النيجيرية، أنه تم تسجيل 3 آلاف حالة شفاء، و287 حالة وفاة منذ ظهور هذا الفيروس داخل البلاد شهر مارس الماضي.
سجلت نيجيريا اليوم، 307 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 10 آلاف و 162 حالة.
نيجيريا تُسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا
3 آلاف حالة شفاء و 287 وفاة
سجلت نيجيريا اليوم، 307 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بالبلاد إلى 10 آلاف و 162 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة النيجيرية، أنه تم تسجيل 3 آلاف حالة شفاء، و287 حالة وفاة منذ ظهور هذا الفيروس داخل البلاد شهر مارس الماضي.