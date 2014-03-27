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مصر .. اندلاع حريق هائل في محطة قطارات مدينة الزقازيق

لم يعلن عن أي خسائر بعد

شب حريق ضخم، اليوم (السبت)، في محيط محطة قطارات الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال القاهرة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد بمحيط المحطة.

وذكرت صحف مصرية أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية هشام مسعود، وجه 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.

ولم يعلن حتى الساعة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

مصر حريق

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مصر .. اندلاع حريق هائل في محطة قطارات مدينة الزقازيق
سبق

شب حريق ضخم، اليوم (السبت)، في محيط محطة قطارات الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال القاهرة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد بمحيط المحطة.

وذكرت صحف مصرية أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية هشام مسعود، وجه 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.

ولم يعلن حتى الساعة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
08:43 PM

مصر .. اندلاع حريق هائل في محطة قطارات مدينة الزقازيق

لم يعلن عن أي خسائر بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,634

شب حريق ضخم، اليوم (السبت)، في محيط محطة قطارات الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال القاهرة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد بمحيط المحطة.

وذكرت صحف مصرية أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية هشام مسعود، وجه 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.

ولم يعلن حتى الساعة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

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