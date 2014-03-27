شب حريق ضخم، اليوم (السبت)، في محيط محطة قطارات الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال القاهرة. وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد بمحيط المحطة. وذكرت صحف مصرية أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية هشام مسعود، وجه 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق. ولم يعلن حتى الساعة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

مصر .. اندلاع حريق هائل في محطة قطارات مدينة الزقازيق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-27 شب حريق ضخم، اليوم (السبت)، في محيط محطة قطارات الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال القاهرة.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد بمحيط المحطة.



وذكرت صحف مصرية أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية هشام مسعود، وجه 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.



ولم يعلن حتى الساعة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442 08:43 PM

مصر .. اندلاع حريق هائل في محطة قطارات مدينة الزقازيق لم يعلن عن أي خسائر بعد





A A A





5 مشاركة

شب حريق ضخم، اليوم (السبت)، في محيط محطة قطارات الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال القاهرة.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد بمحيط المحطة.



وذكرت صحف مصرية أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية هشام مسعود، وجه 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.



ولم يعلن حتى الساعة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.