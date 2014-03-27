شب حريق ضخم، اليوم (السبت)، في محيط محطة قطارات الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال القاهرة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد بمحيط المحطة.
وذكرت صحف مصرية أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية هشام مسعود، وجه 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.
ولم يعلن حتى الساعة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
يتم إطلاقهما قريبًا.. وترسمان توجُّه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة
ولي العهد يعلن مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"
مصر .. اندلاع حريق هائل في محطة قطارات مدينة الزقازيق
لم يعلن عن أي خسائر بعد
شب حريق ضخم، اليوم (السبت)، في محيط محطة قطارات الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال القاهرة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد بمحيط المحطة.
وذكرت صحف مصرية أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية هشام مسعود، وجه 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.
ولم يعلن حتى الساعة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
شب حريق ضخم، اليوم (السبت)، في محيط محطة قطارات الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال القاهرة.
مصر .. اندلاع حريق هائل في محطة قطارات مدينة الزقازيق
لم يعلن عن أي خسائر بعد
شب حريق ضخم، اليوم (السبت)، في محيط محطة قطارات الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال القاهرة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد بمحيط المحطة.
وذكرت صحف مصرية أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية هشام مسعود، وجه 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.
ولم يعلن حتى الساعة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.