رئيس مجلس إدارة مجموعة "دواء السلامة" يطلق مبادرة "الوطن غالي وأنتم غالين "

أعلن وضع مستوصفات وصيدليات المجموعة تحت تصرف الدولة لمواجهة كورونا

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة "دواء السلامة" صالح بن حسين آل سلامة عن مبادرة جديدة من ضمن مسؤولياتهم الاجتماعية لخدمة الوطن بِعنوان "الوطن غالي وأنتم غالين"، وأعلن عن وضع مستوصفات وصيدليات (دواء السلامة) تحت تصرف الدولة؛ لمواجهة الجائحة العالمية كورونا، وتقديم 15000 عبوة مِن المُستلزمات الوقائية ومُعقم وقفازات وكمام، وتجهيز عيادتين مُتنقلتين للخدمات العلاجية وكشف وعزل للمواطنين والمقيمين مجاناً، بالإضافة إلى تجهيز مركز القيادة والحماية في نجران قيمة تكلفته 150 ألف ريال؛ للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وقال "آل سلامة": "لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على كُل ما قدماه من دعم لرجال الأعمال وما قدماه من خدمات علاجية تحملتها الدولة للمواطنين والمقيمين، ومتابعة بطل الميدان سيدي أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، الحريص كل الحرص على نجران وأبنائها ويوليها كُل اهتمام بصفة يومية وسؤال دائم عَن المرضى، وتوجيهه الكريم بتقديم العلاج اللازم لهم والحرص على المواطنين بالمكوث في منازلهم، والتعاون مع الدولة، وأشكره على مبادرته في توزيع 1500 سلة غذائية جعلها في موازين حسناته، وأقدم أيضاً الشكر والامتنان لسعادة خالد عسيري مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران، ونائبه د. إبراهيم هميم، ولأمين أمانة المنطقة م. حمد عيبان، ومدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة، وكل القطاعات الأمنية، ونحن وكُل ما نملك للوطن وخدمة الوطن، ومهما نُقدم يبقى قليلاً مِن أجل تراب المملكة".

يُذكر أن "آل سلامة" له إسهامات عديدة في خدمة المجتمع ودعم لافت، حيث كُرم مؤخراً مِن صاحب السمو الأمير سعود بن فهد الكبير عضو مجلس الأمناء لمؤسسة الأميرة صيتة لدعمه.