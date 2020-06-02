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شاشات إلكترونية تُواكب تَوَافد المصلين إلى مسجد قباء.. توعية واحترازات

١٣٠ عاملًا لتنفيذ مهام الصيانة والنظافة والتعقيم وعدد من الحراسات الأمنية

يتوافد المصلون إلى مسجد قباء بالمدينة المنورة وسط إجراءات احترازية يشرف على تنفيذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة؛ تحقيقًا لمعايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفقّد مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف وجب بن علي العتيبي، آلية تنفيذ الخطة التشغيلية وإجراءات استقبال المصلين بمسجد قباء، كما تابع جهود وأعمال ممثلي الصيانة والمشرفين؛ بما في ذلك مهام توعية مرتادي المسجد، وتركيب اللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية التي تقدم لهم النصائح والإرشادات بعدة لغات.

ويقوم ١٣٠ عاملًا على تنفيذ مهام الصيانة والنظافة والتعقيم بمسجد قباء إلى جانب عدد من الحراسات الأمنية ومراقبي الصيانة والمشرفين الذين يعملون على مدار الساعة لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

مسجد قباء المدينة المنورة

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شاشات إلكترونية تُواكب تَوَافد المصلين إلى مسجد قباء.. توعية واحترازات
سبق

يتوافد المصلون إلى مسجد قباء بالمدينة المنورة وسط إجراءات احترازية يشرف على تنفيذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة؛ تحقيقًا لمعايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفقّد مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف وجب بن علي العتيبي، آلية تنفيذ الخطة التشغيلية وإجراءات استقبال المصلين بمسجد قباء، كما تابع جهود وأعمال ممثلي الصيانة والمشرفين؛ بما في ذلك مهام توعية مرتادي المسجد، وتركيب اللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية التي تقدم لهم النصائح والإرشادات بعدة لغات.

ويقوم ١٣٠ عاملًا على تنفيذ مهام الصيانة والنظافة والتعقيم بمسجد قباء إلى جانب عدد من الحراسات الأمنية ومراقبي الصيانة والمشرفين الذين يعملون على مدار الساعة لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
01:25 PM

شاشات إلكترونية تُواكب تَوَافد المصلين إلى مسجد قباء.. توعية واحترازات

١٣٠ عاملًا لتنفيذ مهام الصيانة والنظافة والتعقيم وعدد من الحراسات الأمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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يتوافد المصلون إلى مسجد قباء بالمدينة المنورة وسط إجراءات احترازية يشرف على تنفيذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة؛ تحقيقًا لمعايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفقّد مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف وجب بن علي العتيبي، آلية تنفيذ الخطة التشغيلية وإجراءات استقبال المصلين بمسجد قباء، كما تابع جهود وأعمال ممثلي الصيانة والمشرفين؛ بما في ذلك مهام توعية مرتادي المسجد، وتركيب اللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية التي تقدم لهم النصائح والإرشادات بعدة لغات.

ويقوم ١٣٠ عاملًا على تنفيذ مهام الصيانة والنظافة والتعقيم بمسجد قباء إلى جانب عدد من الحراسات الأمنية ومراقبي الصيانة والمشرفين الذين يعملون على مدار الساعة لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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