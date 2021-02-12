وفاة عميد عائلة "المطوع" عن عمر 90 عاماً

انتقل إلى رحمة الله عميد عائلة المطوع، في خميس مشيط، سليمان بن محمد المطوع، عن عمر ناهز 90 عاماً.

والراحل هو من مؤسسي جمعية البر في خميس مشيط، ووالد محمد المطوع من منسوبي "سابك" سابقاً، وخالد وأحمد.

والفقيد شقيق الزميل عبدالرحمن المطوع.

يتلقى العزاء على جوال ابنه "محمد" 0505467916.

إنا لله وإنا إليه راجعون.