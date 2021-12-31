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الصياهد.. مهرجان الملك عبدالعزيز يُعزز تطبيق الإجراءات الاحترازية في فعالياته

اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي أوصت بها الجهات الصحية المعنية

فعّل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد الجنوبية بالتزامن مع عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي أوصت بها الجهات الصحية المعنية، داخل جميع فعالياته ومسابقاته اليومية، بما يضمن عدم انتشار الفيروس وسلامة جميع الزوار والمشاركين في المهرجان، من ملاك وجمهور وعمال وإداريين وغيرهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل يومين، أنه سيتم إعادة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، من صباح أمس، وذلك مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي تفاعلت معه إدارة المهرجان، باتخاذ العديد من الإجراءات التي تصب في هذا الجانب، بالتنسيق مع لجنة الملاك، ولجنة الاستثمار في المنصة الرئيسية.

وأوضح رئيس لجنة الفعاليات أحمد الغامدي أن إدارة المهرجان فور إعلان بيان وزارة الداخلية، فعّلت العديد من الإجراءات الاحترازية التي تضمن تطبيق كل ما جاء في البيان من تعليمات صحية واحترازية، لضمان سلامة جميع المشاركين في المهرجان بلا استثناء، وتعزيز التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، مع الوضع في الاعتبار الطاقة الاستيعابية في المنصة، بحيث لا يدخلها إلا أعداد تضمن تحقيق هذا التباعد المطلوب، يضاف إلى ذلك إيقاف منافسات الطبع لمدة 48 ساعة، وكذلك تفعيل تطبيق "توكلنا" في دخول الجميع إلى مقر النادي ومنصات السباقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصياهد.. مهرجان الملك عبدالعزيز يُعزز تطبيق الإجراءات الاحترازية في فعالياته
سبق

فعّل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد الجنوبية بالتزامن مع عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي أوصت بها الجهات الصحية المعنية، داخل جميع فعالياته ومسابقاته اليومية، بما يضمن عدم انتشار الفيروس وسلامة جميع الزوار والمشاركين في المهرجان، من ملاك وجمهور وعمال وإداريين وغيرهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل يومين، أنه سيتم إعادة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، من صباح أمس، وذلك مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي تفاعلت معه إدارة المهرجان، باتخاذ العديد من الإجراءات التي تصب في هذا الجانب، بالتنسيق مع لجنة الملاك، ولجنة الاستثمار في المنصة الرئيسية.

وأوضح رئيس لجنة الفعاليات أحمد الغامدي أن إدارة المهرجان فور إعلان بيان وزارة الداخلية، فعّلت العديد من الإجراءات الاحترازية التي تضمن تطبيق كل ما جاء في البيان من تعليمات صحية واحترازية، لضمان سلامة جميع المشاركين في المهرجان بلا استثناء، وتعزيز التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، مع الوضع في الاعتبار الطاقة الاستيعابية في المنصة، بحيث لا يدخلها إلا أعداد تضمن تحقيق هذا التباعد المطلوب، يضاف إلى ذلك إيقاف منافسات الطبع لمدة 48 ساعة، وكذلك تفعيل تطبيق "توكلنا" في دخول الجميع إلى مقر النادي ومنصات السباقات.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
05:21 PM

الصياهد.. مهرجان الملك عبدالعزيز يُعزز تطبيق الإجراءات الاحترازية في فعالياته

اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي أوصت بها الجهات الصحية المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فعّل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد الجنوبية بالتزامن مع عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي أوصت بها الجهات الصحية المعنية، داخل جميع فعالياته ومسابقاته اليومية، بما يضمن عدم انتشار الفيروس وسلامة جميع الزوار والمشاركين في المهرجان، من ملاك وجمهور وعمال وإداريين وغيرهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل يومين، أنه سيتم إعادة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، من صباح أمس، وذلك مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي تفاعلت معه إدارة المهرجان، باتخاذ العديد من الإجراءات التي تصب في هذا الجانب، بالتنسيق مع لجنة الملاك، ولجنة الاستثمار في المنصة الرئيسية.

وأوضح رئيس لجنة الفعاليات أحمد الغامدي أن إدارة المهرجان فور إعلان بيان وزارة الداخلية، فعّلت العديد من الإجراءات الاحترازية التي تضمن تطبيق كل ما جاء في البيان من تعليمات صحية واحترازية، لضمان سلامة جميع المشاركين في المهرجان بلا استثناء، وتعزيز التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، مع الوضع في الاعتبار الطاقة الاستيعابية في المنصة، بحيث لا يدخلها إلا أعداد تضمن تحقيق هذا التباعد المطلوب، يضاف إلى ذلك إيقاف منافسات الطبع لمدة 48 ساعة، وكذلك تفعيل تطبيق "توكلنا" في دخول الجميع إلى مقر النادي ومنصات السباقات.

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