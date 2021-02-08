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"الماضي" يدشن إصدار "تعليم الخرج.. ثلاثة وستون من العطاء"

توثيقًا لمرحلة تأسيس المدارس بالمحافظة والدلم ومراكزها

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي الطبعة الأولى من الإصدار التوثيقي "تعليم الخرج.. ثلاثة وستون من العطاء" والذي أصدرته إدارة تعليم الخرج، وذلك بحضور مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي وعدد من منسوبي إدارة التعليم.

ويأتي هذا الإصدار توثيقاً لمرحلة تأسيس المدارس بالخرج والدلم ومراكزها، ومراحل تأسيس وتطوير إدارة التعليم بالخرج للبنين والبنات، ودور قادة هذه البلاد وعدد من الشخصيات في تأسيس وتطوير التعليم بالمنطقة.

كما تضمن السير الذاتية لمدراء التعليم "بنين – بنات" منذ تأسيس أول إدارة تعليم عام ١٣٧٩هـ، وأول مندوبية عام ١٣٨٢هـ، ولمحة لأبرز المعلومات التي مرت بها مسيرة التعليم بمحافظة الخرج والدلم ومراكزها.

وفي نهاية اللقاء أشاد محافظ الخرج بهذه المبادرة التوثيقية لمرحلة مهمة من مراحل التعليم والجهود الكبيرة لإخراج هذا الإصدار، وفي هذه المبادرة من العرفان الشيء الكبير لرجال ونساء خدموا التعليم خدمة جليلة.

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"الماضي" يدشن إصدار "تعليم الخرج.. ثلاثة وستون من العطاء"
سبق

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي الطبعة الأولى من الإصدار التوثيقي "تعليم الخرج.. ثلاثة وستون من العطاء" والذي أصدرته إدارة تعليم الخرج، وذلك بحضور مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي وعدد من منسوبي إدارة التعليم.

ويأتي هذا الإصدار توثيقاً لمرحلة تأسيس المدارس بالخرج والدلم ومراكزها، ومراحل تأسيس وتطوير إدارة التعليم بالخرج للبنين والبنات، ودور قادة هذه البلاد وعدد من الشخصيات في تأسيس وتطوير التعليم بالمنطقة.

كما تضمن السير الذاتية لمدراء التعليم "بنين – بنات" منذ تأسيس أول إدارة تعليم عام ١٣٧٩هـ، وأول مندوبية عام ١٣٨٢هـ، ولمحة لأبرز المعلومات التي مرت بها مسيرة التعليم بمحافظة الخرج والدلم ومراكزها.

وفي نهاية اللقاء أشاد محافظ الخرج بهذه المبادرة التوثيقية لمرحلة مهمة من مراحل التعليم والجهود الكبيرة لإخراج هذا الإصدار، وفي هذه المبادرة من العرفان الشيء الكبير لرجال ونساء خدموا التعليم خدمة جليلة.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
04:08 PM

"الماضي" يدشن إصدار "تعليم الخرج.. ثلاثة وستون من العطاء"

توثيقًا لمرحلة تأسيس المدارس بالمحافظة والدلم ومراكزها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي الطبعة الأولى من الإصدار التوثيقي "تعليم الخرج.. ثلاثة وستون من العطاء" والذي أصدرته إدارة تعليم الخرج، وذلك بحضور مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي وعدد من منسوبي إدارة التعليم.

ويأتي هذا الإصدار توثيقاً لمرحلة تأسيس المدارس بالخرج والدلم ومراكزها، ومراحل تأسيس وتطوير إدارة التعليم بالخرج للبنين والبنات، ودور قادة هذه البلاد وعدد من الشخصيات في تأسيس وتطوير التعليم بالمنطقة.

كما تضمن السير الذاتية لمدراء التعليم "بنين – بنات" منذ تأسيس أول إدارة تعليم عام ١٣٧٩هـ، وأول مندوبية عام ١٣٨٢هـ، ولمحة لأبرز المعلومات التي مرت بها مسيرة التعليم بمحافظة الخرج والدلم ومراكزها.

وفي نهاية اللقاء أشاد محافظ الخرج بهذه المبادرة التوثيقية لمرحلة مهمة من مراحل التعليم والجهود الكبيرة لإخراج هذا الإصدار، وفي هذه المبادرة من العرفان الشيء الكبير لرجال ونساء خدموا التعليم خدمة جليلة.

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