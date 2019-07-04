"السبر" يحتفل بزواج نجله "علي" بالرياض

احتفل المواطن ناصر بن علي السبر، أمس، بزواج ابنه "علي" من كريمة محمد بن عبدالله السعود، في أحد القصور بالرياض، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "السبر"، وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.