النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رحلة التحول".. ورشة عمل لمنظومة الشفا في تجمع الرياض الصحي الأول

شهدت العديد من الفعاليات بهدف الوقوف على الإنجازات والتحديات القائمة

برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، د. صالح التميمي، أقامت منظومة الشفا الصحية المتكاملة ورشة عمل بعنوان "رحلة التحول لمنظومة الشفا الصحية المتكاملة".

وشهدت ورشة العمل العديد من الفعاليات الخاصة باللجان المنبثقة عن المنظومة بهدف الوقوف على الإنجازات التي تمت، والتحديات القائمة وخطة اللجان للعام ٢٠٢٢.

واستعرض مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، وقائد منظومة الشفا الصحية المتكاملة، د. عتيق القرني، خلال الورشة، مشروع التحول لمنظومة صحية متكاملة في المستشفى والمراكز الصحية في منطقة الشفا، والخطوات التي تم إنجازها على كافة مستويات التحول الطبية والإدارية والتحول الإلكتروني وخطة المنظومة للعام ٢٠٢١.

وتم مناقشة كافة المشاريع القائمة في المنظومة ومنها مشروع المسح المجتمعي عن الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع الضغط والربو وارتفاع الشحوم، وكذلك مشروع اعتماد المراكز الصحية في منطقة الشفا وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تسهيل حصول المريض على الخدمة الطبية المطلوبة، سواءً في المراكز الصحية، أو في المستشفى، أو في المدينة الطبية، وتسريع نظام الإحالة بين منشآت تجمع الرياض الصحي الأول.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"رحلة التحول".. ورشة عمل لمنظومة الشفا في تجمع الرياض الصحي الأول
سبق

برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، د. صالح التميمي، أقامت منظومة الشفا الصحية المتكاملة ورشة عمل بعنوان "رحلة التحول لمنظومة الشفا الصحية المتكاملة".

وشهدت ورشة العمل العديد من الفعاليات الخاصة باللجان المنبثقة عن المنظومة بهدف الوقوف على الإنجازات التي تمت، والتحديات القائمة وخطة اللجان للعام ٢٠٢٢.

واستعرض مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، وقائد منظومة الشفا الصحية المتكاملة، د. عتيق القرني، خلال الورشة، مشروع التحول لمنظومة صحية متكاملة في المستشفى والمراكز الصحية في منطقة الشفا، والخطوات التي تم إنجازها على كافة مستويات التحول الطبية والإدارية والتحول الإلكتروني وخطة المنظومة للعام ٢٠٢١.

وتم مناقشة كافة المشاريع القائمة في المنظومة ومنها مشروع المسح المجتمعي عن الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع الضغط والربو وارتفاع الشحوم، وكذلك مشروع اعتماد المراكز الصحية في منطقة الشفا وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تسهيل حصول المريض على الخدمة الطبية المطلوبة، سواءً في المراكز الصحية، أو في المستشفى، أو في المدينة الطبية، وتسريع نظام الإحالة بين منشآت تجمع الرياض الصحي الأول.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
03:01 PM

"رحلة التحول".. ورشة عمل لمنظومة الشفا في تجمع الرياض الصحي الأول

شهدت العديد من الفعاليات بهدف الوقوف على الإنجازات والتحديات القائمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
119

برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، د. صالح التميمي، أقامت منظومة الشفا الصحية المتكاملة ورشة عمل بعنوان "رحلة التحول لمنظومة الشفا الصحية المتكاملة".

وشهدت ورشة العمل العديد من الفعاليات الخاصة باللجان المنبثقة عن المنظومة بهدف الوقوف على الإنجازات التي تمت، والتحديات القائمة وخطة اللجان للعام ٢٠٢٢.

واستعرض مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، وقائد منظومة الشفا الصحية المتكاملة، د. عتيق القرني، خلال الورشة، مشروع التحول لمنظومة صحية متكاملة في المستشفى والمراكز الصحية في منطقة الشفا، والخطوات التي تم إنجازها على كافة مستويات التحول الطبية والإدارية والتحول الإلكتروني وخطة المنظومة للعام ٢٠٢١.

وتم مناقشة كافة المشاريع القائمة في المنظومة ومنها مشروع المسح المجتمعي عن الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع الضغط والربو وارتفاع الشحوم، وكذلك مشروع اعتماد المراكز الصحية في منطقة الشفا وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تسهيل حصول المريض على الخدمة الطبية المطلوبة، سواءً في المراكز الصحية، أو في المستشفى، أو في المدينة الطبية، وتسريع نظام الإحالة بين منشآت تجمع الرياض الصحي الأول.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,983
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,757
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,927
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,771

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة