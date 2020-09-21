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رغم تزايد إصابات كورونا.. الهند تعيد فتح "تاج محل" للزوار

في خطوة رمزية تؤشر لعودة الحياة والأعمال إلى سابق عهدها

يفتح ضريح "تاج محل" أبوابه مجددًا أمام الزوار، الاثنين، في خطوة رمزية تؤشر لعودة الحياة والأعمال إلى سابق عهدها في الهند، التي باتت قاب قوسين أو أدنى من تجاوز الولايات المتحدة في تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم.

والهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، وفيها العديد من أكثر المدن اكتظاظًا في العالم، سجلت في الإجمال 5.4 ملايين إصابة، وتسجل يوميًّا نحو 100 ألف إصابة جديدة وألف وفاة.

ولكن بعد الإغلاق العام الذي تم فرضه في مارس، وأطاح بعشرات ملايين الوظائف، يقف رئيس الوزراء ناريندرا مودي مترددًا إزاء فرض قيود مشددة مجددًا؛ خاصة في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية.

بدلًا من ذلك، قامت الحكومة في الأشهر الأخيرة بتخفيف الإجراءات التي كانت مفروضة، فأعادت تشغيل المزيد من خطوط القطارات ورحلات الطيران الداخلية والأسواق والمطاعم، والآن تسمح بفتح "تاج محل" أمام الزوار.

ووفق "سكاي نيوز"؛ فالضريح الرخامي في مدينة أغرا في جنوب نيودلهي، الذي يعد من أشهر المعالم السياحية في العالم، يجتذب نحو سبعة ملايين زائر سنويًّا؛ لكنه لا يزال مغلقًا منذ مارس.

ويؤكد مسؤولون أنه بعد إعادة فتحه، سيتم فرض قواعد صارمة بخصوص التباعد الاجتماعي، إضافة إلى تحديد عدد الزوار اليومي؛ بحيث لا يتجاوز خمسة آلاف شخص، أي ربع المعدل العادي، ولا يمكن شراء تذاكر للدخول إلا عبر الإنترنت.

وقال عالم الآثار فاسانت سوارنكار، المسؤول عن آثار أغرا، إنه سوف "يتم وضع علامات على شكل دوائر، والقناع سيكون إجباريًّا ولن يتمكن أحد من الدخول دون فحص حراري".

الهند فيروس كورونا الجديد

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رغم تزايد إصابات كورونا.. الهند تعيد فتح "تاج محل" للزوار
سبق

يفتح ضريح "تاج محل" أبوابه مجددًا أمام الزوار، الاثنين، في خطوة رمزية تؤشر لعودة الحياة والأعمال إلى سابق عهدها في الهند، التي باتت قاب قوسين أو أدنى من تجاوز الولايات المتحدة في تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم.

والهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، وفيها العديد من أكثر المدن اكتظاظًا في العالم، سجلت في الإجمال 5.4 ملايين إصابة، وتسجل يوميًّا نحو 100 ألف إصابة جديدة وألف وفاة.

ولكن بعد الإغلاق العام الذي تم فرضه في مارس، وأطاح بعشرات ملايين الوظائف، يقف رئيس الوزراء ناريندرا مودي مترددًا إزاء فرض قيود مشددة مجددًا؛ خاصة في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية.

بدلًا من ذلك، قامت الحكومة في الأشهر الأخيرة بتخفيف الإجراءات التي كانت مفروضة، فأعادت تشغيل المزيد من خطوط القطارات ورحلات الطيران الداخلية والأسواق والمطاعم، والآن تسمح بفتح "تاج محل" أمام الزوار.

ووفق "سكاي نيوز"؛ فالضريح الرخامي في مدينة أغرا في جنوب نيودلهي، الذي يعد من أشهر المعالم السياحية في العالم، يجتذب نحو سبعة ملايين زائر سنويًّا؛ لكنه لا يزال مغلقًا منذ مارس.

ويؤكد مسؤولون أنه بعد إعادة فتحه، سيتم فرض قواعد صارمة بخصوص التباعد الاجتماعي، إضافة إلى تحديد عدد الزوار اليومي؛ بحيث لا يتجاوز خمسة آلاف شخص، أي ربع المعدل العادي، ولا يمكن شراء تذاكر للدخول إلا عبر الإنترنت.

وقال عالم الآثار فاسانت سوارنكار، المسؤول عن آثار أغرا، إنه سوف "يتم وضع علامات على شكل دوائر، والقناع سيكون إجباريًّا ولن يتمكن أحد من الدخول دون فحص حراري".

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
09:42 AM

رغم تزايد إصابات كورونا.. الهند تعيد فتح "تاج محل" للزوار

في خطوة رمزية تؤشر لعودة الحياة والأعمال إلى سابق عهدها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يفتح ضريح "تاج محل" أبوابه مجددًا أمام الزوار، الاثنين، في خطوة رمزية تؤشر لعودة الحياة والأعمال إلى سابق عهدها في الهند، التي باتت قاب قوسين أو أدنى من تجاوز الولايات المتحدة في تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم.

والهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، وفيها العديد من أكثر المدن اكتظاظًا في العالم، سجلت في الإجمال 5.4 ملايين إصابة، وتسجل يوميًّا نحو 100 ألف إصابة جديدة وألف وفاة.

ولكن بعد الإغلاق العام الذي تم فرضه في مارس، وأطاح بعشرات ملايين الوظائف، يقف رئيس الوزراء ناريندرا مودي مترددًا إزاء فرض قيود مشددة مجددًا؛ خاصة في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية.

بدلًا من ذلك، قامت الحكومة في الأشهر الأخيرة بتخفيف الإجراءات التي كانت مفروضة، فأعادت تشغيل المزيد من خطوط القطارات ورحلات الطيران الداخلية والأسواق والمطاعم، والآن تسمح بفتح "تاج محل" أمام الزوار.

ووفق "سكاي نيوز"؛ فالضريح الرخامي في مدينة أغرا في جنوب نيودلهي، الذي يعد من أشهر المعالم السياحية في العالم، يجتذب نحو سبعة ملايين زائر سنويًّا؛ لكنه لا يزال مغلقًا منذ مارس.

ويؤكد مسؤولون أنه بعد إعادة فتحه، سيتم فرض قواعد صارمة بخصوص التباعد الاجتماعي، إضافة إلى تحديد عدد الزوار اليومي؛ بحيث لا يتجاوز خمسة آلاف شخص، أي ربع المعدل العادي، ولا يمكن شراء تذاكر للدخول إلا عبر الإنترنت.

وقال عالم الآثار فاسانت سوارنكار، المسؤول عن آثار أغرا، إنه سوف "يتم وضع علامات على شكل دوائر، والقناع سيكون إجباريًّا ولن يتمكن أحد من الدخول دون فحص حراري".

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