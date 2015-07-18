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نائب رئيس الشورى يؤكد أهمية العلاقات الثنائية بين السعودية وروسيا الاتحادية

بحث مع عضو الجمعية الفيدرالية عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني أهمية العلاقات الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية روسيا الاتحادية وتؤكدها الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

وأشار- في تصريح صحفي بعد استقباله عضو الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية نائب رئيس لجنة المراقبة والنظام في مجلس الدوما رزوان كوربانوف- إلى أن هذه الزيارة تعد زيارة مهمة، نظرًا للروابط المشتركة بين مجلس الشورى ومجلس الدوما الروسي حيث يهدف الجانبان إلى تعزيز علاقاتهما بما ينعكس على مجمل العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي.

وبيّن نائب رئيس مجلس الشورى أنه تم التباحث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والدور الروسي في مجالات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والدوما في جمهورية روسيا الاتحادية.

وشدد الدكتور عبدالله المعطاني خلال الاستقبال على أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة وروسيا خصوصًا في الجانب الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لافتًا معاليه إلى أن مجلس الشورى يقوم بدور في مجال الدبلوماسية البرلمانية لربط وتوثيق علاقات المملكة من خلال لجان الصداقة مع مختلف المجالس والاتحادات البرلمانية لتبادل وتقريب وجهات النظر وتحقيق أكبر قدر من التعاون والتنسيق بما يُسهم في تنمية وتطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية ولاسيما على الصعيد البرلماني.

من جانب آخر، بيّن الدكتور رزوان كوربانوف أن هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد لمجلس الشورى تهدف إلى دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

حضر الاستقبال الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، وعضو مجلس الشورى الدكتور فايز بن عبدالله الشهري، وسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

من جهة أخرى، عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية، اليوم، في مقر المجلس برئاسة عضو المجلس الدكتور فايز بن عبدالله الشهري اجتماعًا مع عضو الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية نائب رئيس لجنة المراقبة والنظام في مجلس الدوما الدكتور رزوان كوربانوف.

وتناول الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات السعودية الروسية ومد جسور التعاون بينهما في شتى المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب رئيس الشورى يؤكد أهمية العلاقات الثنائية بين السعودية وروسيا الاتحادية
سبق

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني أهمية العلاقات الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية روسيا الاتحادية وتؤكدها الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

وأشار- في تصريح صحفي بعد استقباله عضو الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية نائب رئيس لجنة المراقبة والنظام في مجلس الدوما رزوان كوربانوف- إلى أن هذه الزيارة تعد زيارة مهمة، نظرًا للروابط المشتركة بين مجلس الشورى ومجلس الدوما الروسي حيث يهدف الجانبان إلى تعزيز علاقاتهما بما ينعكس على مجمل العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي.

وبيّن نائب رئيس مجلس الشورى أنه تم التباحث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والدور الروسي في مجالات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والدوما في جمهورية روسيا الاتحادية.

وشدد الدكتور عبدالله المعطاني خلال الاستقبال على أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة وروسيا خصوصًا في الجانب الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لافتًا معاليه إلى أن مجلس الشورى يقوم بدور في مجال الدبلوماسية البرلمانية لربط وتوثيق علاقات المملكة من خلال لجان الصداقة مع مختلف المجالس والاتحادات البرلمانية لتبادل وتقريب وجهات النظر وتحقيق أكبر قدر من التعاون والتنسيق بما يُسهم في تنمية وتطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية ولاسيما على الصعيد البرلماني.

من جانب آخر، بيّن الدكتور رزوان كوربانوف أن هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد لمجلس الشورى تهدف إلى دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

حضر الاستقبال الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، وعضو مجلس الشورى الدكتور فايز بن عبدالله الشهري، وسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

من جهة أخرى، عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية، اليوم، في مقر المجلس برئاسة عضو المجلس الدكتور فايز بن عبدالله الشهري اجتماعًا مع عضو الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية نائب رئيس لجنة المراقبة والنظام في مجلس الدوما الدكتور رزوان كوربانوف.

وتناول الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات السعودية الروسية ومد جسور التعاون بينهما في شتى المجالات.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
11:21 PM

نائب رئيس الشورى يؤكد أهمية العلاقات الثنائية بين السعودية وروسيا الاتحادية

بحث مع عضو الجمعية الفيدرالية عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني أهمية العلاقات الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية روسيا الاتحادية وتؤكدها الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

وأشار- في تصريح صحفي بعد استقباله عضو الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية نائب رئيس لجنة المراقبة والنظام في مجلس الدوما رزوان كوربانوف- إلى أن هذه الزيارة تعد زيارة مهمة، نظرًا للروابط المشتركة بين مجلس الشورى ومجلس الدوما الروسي حيث يهدف الجانبان إلى تعزيز علاقاتهما بما ينعكس على مجمل العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي.

وبيّن نائب رئيس مجلس الشورى أنه تم التباحث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والدور الروسي في مجالات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والدوما في جمهورية روسيا الاتحادية.

وشدد الدكتور عبدالله المعطاني خلال الاستقبال على أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة وروسيا خصوصًا في الجانب الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لافتًا معاليه إلى أن مجلس الشورى يقوم بدور في مجال الدبلوماسية البرلمانية لربط وتوثيق علاقات المملكة من خلال لجان الصداقة مع مختلف المجالس والاتحادات البرلمانية لتبادل وتقريب وجهات النظر وتحقيق أكبر قدر من التعاون والتنسيق بما يُسهم في تنمية وتطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية ولاسيما على الصعيد البرلماني.

من جانب آخر، بيّن الدكتور رزوان كوربانوف أن هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد لمجلس الشورى تهدف إلى دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

حضر الاستقبال الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، وعضو مجلس الشورى الدكتور فايز بن عبدالله الشهري، وسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

من جهة أخرى، عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية، اليوم، في مقر المجلس برئاسة عضو المجلس الدكتور فايز بن عبدالله الشهري اجتماعًا مع عضو الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية نائب رئيس لجنة المراقبة والنظام في مجلس الدوما الدكتور رزوان كوربانوف.

وتناول الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات السعودية الروسية ومد جسور التعاون بينهما في شتى المجالات.

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