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خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الهندي

استعراض آفاق التعاون بمختلف المجالات وعدد من الموضوعات المشتركة

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي.

وتم خلال المباحثات، استعراض آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات: أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي.

كما حضرها من الجانب الهندي: مستشار الأمن الوطني أجيت دوفال، ووكيل وزارة الخارجية فيجائي كيشاف، ووكيل الوزارة تي اس تيرومورتي، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد، وعدد من المسؤولين.

خادم الحرمين رئيس الوزراء بجمهورية الهند

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الهندي
سبق

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي.

وتم خلال المباحثات، استعراض آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات: أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي.

كما حضرها من الجانب الهندي: مستشار الأمن الوطني أجيت دوفال، ووكيل وزارة الخارجية فيجائي كيشاف، ووكيل الوزارة تي اس تيرومورتي، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد، وعدد من المسؤولين.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
05:23 PM
اخر تعديل
29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
06:52 PM

خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الهندي

استعراض آفاق التعاون بمختلف المجالات وعدد من الموضوعات المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,324

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي.

وتم خلال المباحثات، استعراض آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات: أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي.

كما حضرها من الجانب الهندي: مستشار الأمن الوطني أجيت دوفال، ووكيل وزارة الخارجية فيجائي كيشاف، ووكيل الوزارة تي اس تيرومورتي، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد، وعدد من المسؤولين.

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