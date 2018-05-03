المغرب تتهم الجزائر بممارسة دور خفي ضد أمنها مع حزب الله وإيران

قالت: لدينا أدلة دامغة على الدعم السياسي والعسكري والإعلامي للبوليسارو

اتهمت المملكة المغربية الجزائر بممارسة دور خفي ضد أمنها. وقال بيان للخارجية المغربية إنه يتفهم "تضامن الجزائر مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليسارو"، حسب سكاي نيوز عربية.

وقال بيان الخارجية المغربية أمس الأربعاء: إن الرباط لديها أدلة دامغة على الدعم السياسي والعسكري والإعلامي الذي يقدمه حزب الله للبوليسارو بالتواطؤ مع إيران.

وأكد البيان أن قرار المغرب بقطع العلاقات مع إيران جاء بعد وقت كافٍ لدراسة الأدلة والمعطيات.

وقال البيان إن الجزائر تقدم دعمًا فاضحًا للبوليساريو، وإن المغرب يعبِّر عن أسفه لموقف العداء للجزائر ضد وحدة ومصالح المملكة المغربية.

وكانت الخارجية الجزائرية قد استدعت اليوم السفير المغربي في الجزائر، وعبَّرت له عن رفض ما اعتبرته ادعاءات من الخارجية المغربية.