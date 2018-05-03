النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المغرب تتهم الجزائر بممارسة دور خفي ضد أمنها مع حزب الله وإيران

قالت: لدينا أدلة دامغة على الدعم السياسي والعسكري والإعلامي للبوليسارو

اتهمت المملكة المغربية الجزائر بممارسة دور خفي ضد أمنها. وقال بيان للخارجية المغربية إنه يتفهم "تضامن الجزائر مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليسارو"، حسب سكاي نيوز عربية.

وقال بيان الخارجية المغربية أمس الأربعاء: إن الرباط لديها أدلة دامغة على الدعم السياسي والعسكري والإعلامي الذي يقدمه حزب الله للبوليسارو بالتواطؤ مع إيران.

وأكد البيان أن قرار المغرب بقطع العلاقات مع إيران جاء بعد وقت كافٍ لدراسة الأدلة والمعطيات.

وقال البيان إن الجزائر تقدم دعمًا فاضحًا للبوليساريو، وإن المغرب يعبِّر عن أسفه لموقف العداء للجزائر ضد وحدة ومصالح المملكة المغربية.

وكانت الخارجية الجزائرية قد استدعت اليوم السفير المغربي في الجزائر، وعبَّرت له عن رفض ما اعتبرته ادعاءات من الخارجية المغربية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المغرب تتهم الجزائر بممارسة دور خفي ضد أمنها مع حزب الله وإيران
سبق

اتهمت المملكة المغربية الجزائر بممارسة دور خفي ضد أمنها. وقال بيان للخارجية المغربية إنه يتفهم "تضامن الجزائر مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليسارو"، حسب سكاي نيوز عربية.

وقال بيان الخارجية المغربية أمس الأربعاء: إن الرباط لديها أدلة دامغة على الدعم السياسي والعسكري والإعلامي الذي يقدمه حزب الله للبوليسارو بالتواطؤ مع إيران.

وأكد البيان أن قرار المغرب بقطع العلاقات مع إيران جاء بعد وقت كافٍ لدراسة الأدلة والمعطيات.

وقال البيان إن الجزائر تقدم دعمًا فاضحًا للبوليساريو، وإن المغرب يعبِّر عن أسفه لموقف العداء للجزائر ضد وحدة ومصالح المملكة المغربية.

وكانت الخارجية الجزائرية قد استدعت اليوم السفير المغربي في الجزائر، وعبَّرت له عن رفض ما اعتبرته ادعاءات من الخارجية المغربية.

03 مايو 2018 - 17 شعبان 1439
01:08 AM

المغرب تتهم الجزائر بممارسة دور خفي ضد أمنها مع حزب الله وإيران

قالت: لدينا أدلة دامغة على الدعم السياسي والعسكري والإعلامي للبوليسارو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,705

اتهمت المملكة المغربية الجزائر بممارسة دور خفي ضد أمنها. وقال بيان للخارجية المغربية إنه يتفهم "تضامن الجزائر مع حلفائها حزب الله وإيران والبوليسارو"، حسب سكاي نيوز عربية.

وقال بيان الخارجية المغربية أمس الأربعاء: إن الرباط لديها أدلة دامغة على الدعم السياسي والعسكري والإعلامي الذي يقدمه حزب الله للبوليسارو بالتواطؤ مع إيران.

وأكد البيان أن قرار المغرب بقطع العلاقات مع إيران جاء بعد وقت كافٍ لدراسة الأدلة والمعطيات.

وقال البيان إن الجزائر تقدم دعمًا فاضحًا للبوليساريو، وإن المغرب يعبِّر عن أسفه لموقف العداء للجزائر ضد وحدة ومصالح المملكة المغربية.

وكانت الخارجية الجزائرية قد استدعت اليوم السفير المغربي في الجزائر، وعبَّرت له عن رفض ما اعتبرته ادعاءات من الخارجية المغربية.

شارك برأيك
72
468

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,486
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,218
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,225
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,349

كاريكاتير

#القبض_علي_جاسوس_قطري_باليمن

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة