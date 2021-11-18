ترقى أحمد إبراهيم محمد طامي، من ملازم تحقيق إلى محقق "ج" بالنيابة العامة بمحافظة جدة، بعد صدور المرسوم الملكي الكريم.
ترقية طامي إلى محقق بنيابة جدة
ترقى أحمد إبراهيم محمد طامي، من ملازم تحقيق إلى محقق "ج" بالنيابة العامة بمحافظة جدة، بعد صدور المرسوم الملكي الكريم.
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ترقية طامي إلى محقق بنيابة جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-18
18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
05:32 PM
ترقية طامي إلى محقق بنيابة جدة
ترقى أحمد إبراهيم محمد طامي، من ملازم تحقيق إلى محقق "ج" بالنيابة العامة بمحافظة جدة، بعد صدور المرسوم الملكي الكريم.
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