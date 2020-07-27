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"العواد": جريمة الاتجار بالأشخاص من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم

أعلن إطلاق حملة لمكافحتها في المملكة

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعدّ من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم.

وقال "العواد" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": إننا "بحاجة إلى التعاون من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تشكل إساءة لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى إطلاق حملة بعنوان #معا_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد": جريمة الاتجار بالأشخاص من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم
سبق

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعدّ من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم.

وقال "العواد" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": إننا "بحاجة إلى التعاون من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تشكل إساءة لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى إطلاق حملة بعنوان #معا_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
04:54 PM

"العواد": جريمة الاتجار بالأشخاص من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم

أعلن إطلاق حملة لمكافحتها في المملكة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
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أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعدّ من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم.

وقال "العواد" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": إننا "بحاجة إلى التعاون من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تشكل إساءة لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى إطلاق حملة بعنوان #معا_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة.

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