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فيديو صادم.. اختلف مع الابن فأطلق النار على رأس الأب

جهاراً نهاراً في أحد شوارع نيويورك

كشف شريط فيديو مروّع عن لحظة إطلاق شاب النار على رأس رجل جهاراً نهاراً في أحد شوارع مدينة نيويورك، بعدما دخل الشاب في جدل وتشاحن مع ابن الرجل.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بثّت شرطة مدينة نيويورك شريط الواقعة، التي حدثت الساعة 7:40 يوم السبت الماضي.

ويظهر الفيديو شاباً يرتدي بنطلون جينز أزرق وجاكت أسود وهو يسير في أحد شوارع بروكلين بنيويورك ماداً ذراعه بمسدس ويطلق منه رصاصات عدة، أصابت إحداها رأس الرجل.

وحسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، دخل الشاب مطلق النار في جدل مع ابن الرجل، دون أن يعرف السبب، فأخرج الشاب مسدساً وأطلق الرصاص وأصاب رأس الأب، ثم لاذ بالفرار.

وتضيف "الديلي ميل": رغم إصابته تمكّن الأب من الوصول إلى المستشفى، حيث يرقد في حالة مستقرة.

وقالت الشرطة: إن مطلق النار لا يزال هارباً، وتطلب من المواطنين أيّ معلومات عنه.

مدينة نيويورك أطلق النار

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فيديو صادم.. اختلف مع الابن فأطلق النار على رأس الأب
سبق

كشف شريط فيديو مروّع عن لحظة إطلاق شاب النار على رأس رجل جهاراً نهاراً في أحد شوارع مدينة نيويورك، بعدما دخل الشاب في جدل وتشاحن مع ابن الرجل.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بثّت شرطة مدينة نيويورك شريط الواقعة، التي حدثت الساعة 7:40 يوم السبت الماضي.

ويظهر الفيديو شاباً يرتدي بنطلون جينز أزرق وجاكت أسود وهو يسير في أحد شوارع بروكلين بنيويورك ماداً ذراعه بمسدس ويطلق منه رصاصات عدة، أصابت إحداها رأس الرجل.

وحسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، دخل الشاب مطلق النار في جدل مع ابن الرجل، دون أن يعرف السبب، فأخرج الشاب مسدساً وأطلق الرصاص وأصاب رأس الأب، ثم لاذ بالفرار.

وتضيف "الديلي ميل": رغم إصابته تمكّن الأب من الوصول إلى المستشفى، حيث يرقد في حالة مستقرة.

وقالت الشرطة: إن مطلق النار لا يزال هارباً، وتطلب من المواطنين أيّ معلومات عنه.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
12:05 PM

فيديو صادم.. اختلف مع الابن فأطلق النار على رأس الأب

جهاراً نهاراً في أحد شوارع نيويورك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف شريط فيديو مروّع عن لحظة إطلاق شاب النار على رأس رجل جهاراً نهاراً في أحد شوارع مدينة نيويورك، بعدما دخل الشاب في جدل وتشاحن مع ابن الرجل.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بثّت شرطة مدينة نيويورك شريط الواقعة، التي حدثت الساعة 7:40 يوم السبت الماضي.

ويظهر الفيديو شاباً يرتدي بنطلون جينز أزرق وجاكت أسود وهو يسير في أحد شوارع بروكلين بنيويورك ماداً ذراعه بمسدس ويطلق منه رصاصات عدة، أصابت إحداها رأس الرجل.

وحسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، دخل الشاب مطلق النار في جدل مع ابن الرجل، دون أن يعرف السبب، فأخرج الشاب مسدساً وأطلق الرصاص وأصاب رأس الأب، ثم لاذ بالفرار.

وتضيف "الديلي ميل": رغم إصابته تمكّن الأب من الوصول إلى المستشفى، حيث يرقد في حالة مستقرة.

وقالت الشرطة: إن مطلق النار لا يزال هارباً، وتطلب من المواطنين أيّ معلومات عنه.

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