شاهد.. خلال ساعات من ارتكاب جرائمهم.. الأمن العام يقبض على مجرمين في ثلاث مناطق

نشر الأمن العام مقطع فيديو توثيقيًّا لعمليات القبض على مجرمين خلال ساعات من ارتكابهم جرائم في ثلاث مناطق.

ففي فيديو "في قبضة رجال الأمن" بيَّن الأمن العام أنه تم ضبط مفحط خلال ساعة من ممارسته التفحيط في سراة عبيدة، كما تم ضبط شاب خلال ساعات من اعتدائه على مركبة مواطن متوقفة أمام منزله في خميس مشيط.

وفي المنطقة الشرقية قُبض على تشكيل عصابي من مخالفي نظام الإقامة والعمل، تخصص في سلب العمالة.