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روسيا تدرس مقترحًا بوقف إطلاق النار في العالم للمساعدة على مكافحة "كورونا"

قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي

أفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم (الأربعاء)، بأن دبلوماسيين روسًا يبحثون اقتراحًا بوقف إطلاق النار على مستوى العالم، قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ظل أزمة تفشي كورونا.

ونقلت "رويترز" عن "بيسكوف" قوله للصحفيين: "من الواضح أن العمل مستمر؛ الدبلوماسيون يعملون، ما إن يستكمل العمل ونتفق مع الشركاء ستصدر بيانات بهذا الشأن".

ودعا "غوتيريش" في الشهر الماضي لإعلان وقف إطلاق نار في مناطق النزاع في أنحاء العالم بحيث يتسنّى التركيز على مكافحة جائحة كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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روسيا تدرس مقترحًا بوقف إطلاق النار في العالم للمساعدة على مكافحة "كورونا"
سبق

أفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم (الأربعاء)، بأن دبلوماسيين روسًا يبحثون اقتراحًا بوقف إطلاق النار على مستوى العالم، قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ظل أزمة تفشي كورونا.

ونقلت "رويترز" عن "بيسكوف" قوله للصحفيين: "من الواضح أن العمل مستمر؛ الدبلوماسيون يعملون، ما إن يستكمل العمل ونتفق مع الشركاء ستصدر بيانات بهذا الشأن".

ودعا "غوتيريش" في الشهر الماضي لإعلان وقف إطلاق نار في مناطق النزاع في أنحاء العالم بحيث يتسنّى التركيز على مكافحة جائحة كورونا.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
05:54 PM

روسيا تدرس مقترحًا بوقف إطلاق النار في العالم للمساعدة على مكافحة "كورونا"

قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم (الأربعاء)، بأن دبلوماسيين روسًا يبحثون اقتراحًا بوقف إطلاق النار على مستوى العالم، قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ظل أزمة تفشي كورونا.

ونقلت "رويترز" عن "بيسكوف" قوله للصحفيين: "من الواضح أن العمل مستمر؛ الدبلوماسيون يعملون، ما إن يستكمل العمل ونتفق مع الشركاء ستصدر بيانات بهذا الشأن".

ودعا "غوتيريش" في الشهر الماضي لإعلان وقف إطلاق نار في مناطق النزاع في أنحاء العالم بحيث يتسنّى التركيز على مكافحة جائحة كورونا.

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