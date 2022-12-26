النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 389 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 124 خلال الـ24 ساعة الماضية

"واتساب" تختبر ميزةً تجعل المكالمات الصوتية الجماعية أكثر سهولة وجودة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن اختبار منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، ميزة جديدة تجعل المكالمات الصوتية الفردية والجماعية أكثر سهولة وجودة.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو"، إلى أن "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا، تختبر حاليًا واجهة جديدة للمكالمات الصوتية.

وأظهرت لقطات شاشة مسربة من داخل إدارة "واتساب"، تلك الواجهة الجديدة، التي تجعل المكالمات الصوتية أكثر إحكامًا وحداثة، وتنظم المساحة المتاحة بالهاتف.

ومن المنتظر أن تطرح "واتساب" تلك الميزة في نسختها التجريبية قريبًا، قبل أن تطرحها على إصدارها في نظام تشغيل "أندرويد"، وباقي أنظمة التشغيل في وقت لاحق.

وتختلف تلك الواجهة عن الميزة الأخرى، التي سَبَق أن طرحها تطبيق "واتساب"، والتي تتمثل في معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها؛ فتلك الميزة تتركز على المكالمات الصوتية، ومنح المستخدمين خيارات أوسع لإدارتها.

وستكون واجهة المكالمات الصوتية الجديدة، فرصةً لأن يُجري المستخدمين اجتماعاتهم بشكل أكثر سهولة وبجودة صوت أفضل مما هو متاح حاليًا.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"واتساب" تختبر ميزةً تجعل المكالمات الصوتية الجماعية أكثر سهولة وجودة
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن اختبار منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، ميزة جديدة تجعل المكالمات الصوتية الفردية والجماعية أكثر سهولة وجودة.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو"، إلى أن "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا، تختبر حاليًا واجهة جديدة للمكالمات الصوتية.

وأظهرت لقطات شاشة مسربة من داخل إدارة "واتساب"، تلك الواجهة الجديدة، التي تجعل المكالمات الصوتية أكثر إحكامًا وحداثة، وتنظم المساحة المتاحة بالهاتف.

ومن المنتظر أن تطرح "واتساب" تلك الميزة في نسختها التجريبية قريبًا، قبل أن تطرحها على إصدارها في نظام تشغيل "أندرويد"، وباقي أنظمة التشغيل في وقت لاحق.

وتختلف تلك الواجهة عن الميزة الأخرى، التي سَبَق أن طرحها تطبيق "واتساب"، والتي تتمثل في معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها؛ فتلك الميزة تتركز على المكالمات الصوتية، ومنح المستخدمين خيارات أوسع لإدارتها.

وستكون واجهة المكالمات الصوتية الجديدة، فرصةً لأن يُجري المستخدمين اجتماعاتهم بشكل أكثر سهولة وبجودة صوت أفضل مما هو متاح حاليًا.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
10:21 AM

"واتساب" تختبر ميزةً تجعل المكالمات الصوتية الجماعية أكثر سهولة وجودة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
2
940

كشفت تقارير صحفية عالمية عن اختبار منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، ميزة جديدة تجعل المكالمات الصوتية الفردية والجماعية أكثر سهولة وجودة.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو"، إلى أن "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا، تختبر حاليًا واجهة جديدة للمكالمات الصوتية.

وأظهرت لقطات شاشة مسربة من داخل إدارة "واتساب"، تلك الواجهة الجديدة، التي تجعل المكالمات الصوتية أكثر إحكامًا وحداثة، وتنظم المساحة المتاحة بالهاتف.

ومن المنتظر أن تطرح "واتساب" تلك الميزة في نسختها التجريبية قريبًا، قبل أن تطرحها على إصدارها في نظام تشغيل "أندرويد"، وباقي أنظمة التشغيل في وقت لاحق.

وتختلف تلك الواجهة عن الميزة الأخرى، التي سَبَق أن طرحها تطبيق "واتساب"، والتي تتمثل في معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها؛ فتلك الميزة تتركز على المكالمات الصوتية، ومنح المستخدمين خيارات أوسع لإدارتها.

وستكون واجهة المكالمات الصوتية الجديدة، فرصةً لأن يُجري المستخدمين اجتماعاتهم بشكل أكثر سهولة وبجودة صوت أفضل مما هو متاح حاليًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,908
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,989
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,584
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,508

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة