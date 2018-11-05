الجبير يبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع سفيرة بلجيكا لدى المملكة

ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ.