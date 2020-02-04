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طائرة الهلال تكسب السيب في افتتاح مشوار الخليجية

تغلب فريق الهلال على نظيره السيب العماني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في افتتاح مبارياته في البطولة الخليجية 37 للأندية الأبطال للكرة الطائرة المقامة حالياً في الكويت.


وتقدم الفريق العماني في الشوط الأول 25-19 وعاد الهلال للفوز في الأشواط الثلاثة 25-19 و25-21 و26-24، بعد تألق أحمد البخيت والمعد موفق المطيري وسعود المعمري، والاستقبال المميز للكرة الأولى ما سهل مهمة صانع الألعاب المتميز موفق في تنويع اللعب على الشبكة.


وسيلعب الهلال مباراته الثانية عند الساعة الخامسة من مساء الغد على صالة نادي الكويت أمام العين الإماراتي يسبقه لقاء دار كليب البحريني والسيب العماني وتختتم لقاءات اليوم الثاني من البطولة بلقاء الكويت الكويتي والشرطة القطري.


من جانب آخر نجح الحكم الدولي السعودي محمد الحناكي في قيادة قمة الجولة الأولى للبطولة التي جمعت "حامل اللقب" دار كليب والشرطة القطري وقدم مستوى مميزاً عكس التطور الذي يشهد التحكيم في السعودية ونال استحسان ورضا الجميع.

الكويت البطولة الخليجية 37 للأندية الأبطال للكرة الطائرة الهلال السيب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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طائرة الهلال تكسب السيب في افتتاح مشوار الخليجية
سبق

تغلب فريق الهلال على نظيره السيب العماني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في افتتاح مبارياته في البطولة الخليجية 37 للأندية الأبطال للكرة الطائرة المقامة حالياً في الكويت.


وتقدم الفريق العماني في الشوط الأول 25-19 وعاد الهلال للفوز في الأشواط الثلاثة 25-19 و25-21 و26-24، بعد تألق أحمد البخيت والمعد موفق المطيري وسعود المعمري، والاستقبال المميز للكرة الأولى ما سهل مهمة صانع الألعاب المتميز موفق في تنويع اللعب على الشبكة.


وسيلعب الهلال مباراته الثانية عند الساعة الخامسة من مساء الغد على صالة نادي الكويت أمام العين الإماراتي يسبقه لقاء دار كليب البحريني والسيب العماني وتختتم لقاءات اليوم الثاني من البطولة بلقاء الكويت الكويتي والشرطة القطري.


من جانب آخر نجح الحكم الدولي السعودي محمد الحناكي في قيادة قمة الجولة الأولى للبطولة التي جمعت "حامل اللقب" دار كليب والشرطة القطري وقدم مستوى مميزاً عكس التطور الذي يشهد التحكيم في السعودية ونال استحسان ورضا الجميع.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
09:14 PM

طائرة الهلال تكسب السيب في افتتاح مشوار الخليجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغلب فريق الهلال على نظيره السيب العماني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في افتتاح مبارياته في البطولة الخليجية 37 للأندية الأبطال للكرة الطائرة المقامة حالياً في الكويت.


وتقدم الفريق العماني في الشوط الأول 25-19 وعاد الهلال للفوز في الأشواط الثلاثة 25-19 و25-21 و26-24، بعد تألق أحمد البخيت والمعد موفق المطيري وسعود المعمري، والاستقبال المميز للكرة الأولى ما سهل مهمة صانع الألعاب المتميز موفق في تنويع اللعب على الشبكة.


وسيلعب الهلال مباراته الثانية عند الساعة الخامسة من مساء الغد على صالة نادي الكويت أمام العين الإماراتي يسبقه لقاء دار كليب البحريني والسيب العماني وتختتم لقاءات اليوم الثاني من البطولة بلقاء الكويت الكويتي والشرطة القطري.


من جانب آخر نجح الحكم الدولي السعودي محمد الحناكي في قيادة قمة الجولة الأولى للبطولة التي جمعت "حامل اللقب" دار كليب والشرطة القطري وقدم مستوى مميزاً عكس التطور الذي يشهد التحكيم في السعودية ونال استحسان ورضا الجميع.

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