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استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإدخال المساعدات

استثنائياً لليوم التاسع على التوالي لعبور العالقين والمرضى

واصلت السلطات المصرية، اليوم، فتح معبر رفح البري استثنائياً لليوم التاسع على التوالي؛ لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية والجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة.

وأكدت المصادر المسؤولة عن تشغيل المعبر أنه تم فتح المعبر من الجانبين اليوم لعبور العالقين من الفلسطينيين والعرب والأجانب من الجانبين، إلى جانب استكمال إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرة إلى وجود جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

الرئيسية/ أخبار العالم

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استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإدخال المساعدات
سبق

واصلت السلطات المصرية، اليوم، فتح معبر رفح البري استثنائياً لليوم التاسع على التوالي؛ لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية والجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة.

وأكدت المصادر المسؤولة عن تشغيل المعبر أنه تم فتح المعبر من الجانبين اليوم لعبور العالقين من الفلسطينيين والعرب والأجانب من الجانبين، إلى جانب استكمال إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرة إلى وجود جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
06:18 PM

استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإدخال المساعدات

استثنائياً لليوم التاسع على التوالي لعبور العالقين والمرضى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت السلطات المصرية، اليوم، فتح معبر رفح البري استثنائياً لليوم التاسع على التوالي؛ لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية والجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة.

وأكدت المصادر المسؤولة عن تشغيل المعبر أنه تم فتح المعبر من الجانبين اليوم لعبور العالقين من الفلسطينيين والعرب والأجانب من الجانبين، إلى جانب استكمال إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرة إلى وجود جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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