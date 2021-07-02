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"الصحة": تسجيل 1338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1208 خلال الـ24 ساعة الماضية

في بضع ساعات.. شهامة أهالي الأفلاج تكمل مبلغ علاج مقيمة مصابة بالسرطان

بعد نشر معاناتها عبر رسالة "واتساب"

في صورة جسّدت روح الترابط بين الشعب السعودي مع أشقائهم العرب، تفاعل العديد من الأهالي بمحافظة الأفلاج مع معاناة مقيمة مصابة بالسرطان بتوفير كامل مبلغ علاجها.

وكان أحد الأهالي قد نشر معاناة المقيمة مع المرض عبر رسالة واتساب، شرح خلالها حالتها واعتماده بواسطة الجمعية السعودية الخيرية ومبلغ علاجها عبر حساب الجمعية ورقم الحالة ليتفاعل الأهالي مع الحالة ويقوموا بتوفير كامل المبلغ في غضون بضع ساعات.

ولقيت تلك المبادرة ثناء وإشادة من الجميع؛ كون هذا التفاعل أمرًا غير مستغرب من السعودية وقيادتها وشعبها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في بضع ساعات.. شهامة أهالي الأفلاج تكمل مبلغ علاج مقيمة مصابة بالسرطان
سبق

في صورة جسّدت روح الترابط بين الشعب السعودي مع أشقائهم العرب، تفاعل العديد من الأهالي بمحافظة الأفلاج مع معاناة مقيمة مصابة بالسرطان بتوفير كامل مبلغ علاجها.

وكان أحد الأهالي قد نشر معاناة المقيمة مع المرض عبر رسالة واتساب، شرح خلالها حالتها واعتماده بواسطة الجمعية السعودية الخيرية ومبلغ علاجها عبر حساب الجمعية ورقم الحالة ليتفاعل الأهالي مع الحالة ويقوموا بتوفير كامل المبلغ في غضون بضع ساعات.

ولقيت تلك المبادرة ثناء وإشادة من الجميع؛ كون هذا التفاعل أمرًا غير مستغرب من السعودية وقيادتها وشعبها.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
06:52 PM

في بضع ساعات.. شهامة أهالي الأفلاج تكمل مبلغ علاج مقيمة مصابة بالسرطان

بعد نشر معاناتها عبر رسالة "واتساب"

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
1
1,465

في صورة جسّدت روح الترابط بين الشعب السعودي مع أشقائهم العرب، تفاعل العديد من الأهالي بمحافظة الأفلاج مع معاناة مقيمة مصابة بالسرطان بتوفير كامل مبلغ علاجها.

وكان أحد الأهالي قد نشر معاناة المقيمة مع المرض عبر رسالة واتساب، شرح خلالها حالتها واعتماده بواسطة الجمعية السعودية الخيرية ومبلغ علاجها عبر حساب الجمعية ورقم الحالة ليتفاعل الأهالي مع الحالة ويقوموا بتوفير كامل المبلغ في غضون بضع ساعات.

ولقيت تلك المبادرة ثناء وإشادة من الجميع؛ كون هذا التفاعل أمرًا غير مستغرب من السعودية وقيادتها وشعبها.

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