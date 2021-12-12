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إغلاق قاعتَي أفراح بـ"مكة المكرّمة" لعدم الالتزام بإجراءات "كورونا"

عقب جولات رقابية مكثّفة تنفذها أمانة العاصمة المقدّسة

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة البلديات جولات رقابية مكثفة على قاعات الأفراح والمناسبات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بعدة مواقع بنطاق مكة المكرّمة.

وتمّ خلال الجولات التي نفّذتها الأمانة على مستوى البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدّسة كافَّة منذ بداية السماح، الوقوف على 20 قاعة للمناسبات، وإغلاق قاعتَي أفراح لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأكَّدت استمرار جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتحقق من الاشتراطات البلدية ومتابعتها، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، إضافةً إلى تفعيل مبادرة "امتثال" والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" بكافة المنشآت التجارية بمكة المكرّمة.

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إغلاق قاعتَي أفراح بـ"مكة المكرّمة" لعدم الالتزام بإجراءات "كورونا"
سبق

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة البلديات جولات رقابية مكثفة على قاعات الأفراح والمناسبات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بعدة مواقع بنطاق مكة المكرّمة.

وتمّ خلال الجولات التي نفّذتها الأمانة على مستوى البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدّسة كافَّة منذ بداية السماح، الوقوف على 20 قاعة للمناسبات، وإغلاق قاعتَي أفراح لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأكَّدت استمرار جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتحقق من الاشتراطات البلدية ومتابعتها، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، إضافةً إلى تفعيل مبادرة "امتثال" والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" بكافة المنشآت التجارية بمكة المكرّمة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
02:19 PM

إغلاق قاعتَي أفراح بـ"مكة المكرّمة" لعدم الالتزام بإجراءات "كورونا"

عقب جولات رقابية مكثّفة تنفذها أمانة العاصمة المقدّسة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة البلديات جولات رقابية مكثفة على قاعات الأفراح والمناسبات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بعدة مواقع بنطاق مكة المكرّمة.

وتمّ خلال الجولات التي نفّذتها الأمانة على مستوى البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدّسة كافَّة منذ بداية السماح، الوقوف على 20 قاعة للمناسبات، وإغلاق قاعتَي أفراح لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأكَّدت استمرار جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتحقق من الاشتراطات البلدية ومتابعتها، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، إضافةً إلى تفعيل مبادرة "امتثال" والتحقق من تفعيل تطبيق "توكلنا" بكافة المنشآت التجارية بمكة المكرّمة.

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