مدير سياحة المدينة المنورة يستقبل محافظ بدر ورئيس البلدية

ناقشوا آخر مستجدات المشاريع والمبادرات المزمع تنفيذها

استقبل مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، المهندس فيصل بن خالد المدني، صباح أمس، محافظ بدر مبارك المورقي، ورئيس بلدية محافظة بدر، المهندس غازي العتيبي، وذلك في مكتبه بمقر الهيئة في المدينة المنورة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات المشاريع والمبادرات السياحية والتراثية المزمع تنفيذها في المحافظة خلال الفترة المقبلة وخطة الفعاليات والأنشطة السياحية التي تدعم برامج وأهداف الهيئة وتوجيهات رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان، ومنظومة التنمية السياحية بالمنطقة برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان.

شهِد الاجتماع تباحُث عدد من الجوانب السياحية ومتابعة سير العمل بالمشاريع السياحية والتراثية القائمة في الفترة الحالية بالمحافظة والتي تشتمل على مبادرة تطوير وجهة الرأس الأبيض بالرايس، وتطوير الشريط الساحلي بمركز الرايس وتكامل الوجهة السياحية مع الشريط الساحلي، بالإضافة إلى مشروع تطوير الوسط التاريخي لمحافظة بدر بجانب تأهيل وتطوير المواقع المرتبطة بغزوة بدر وسط المحافظة، إضافة إلى متابعة آخر المستجدات لمشروع معالجة التشوه البصري بالمحافظة.

وتحدث مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث بمنطقة المدينة المنورة بأن المشروعات التطويرية التي تشهدها المحافظة تُعد فرصة مواتية للمشاركة في بناء الشراكات الفعالة مع مجلس التنمية السياحية للدفع بعجلة التنمية السياحية بالمنطقة التي تهدف إلى تحقيق دعم الدولة لتعزيز السياحة المستدامة من خلال الدعم اللا محدود الذي يحظى به من المجلس بمتابعة أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس التنمية السياحية.

وشددت أطراف اللقاء على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الشركاء من القطاع العام والخاص؛ لتحقيق تنمية سياحية مستدامة تضمن الحفاظ على هوية محافظة بدر الطبيعية والتراثية.