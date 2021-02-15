الرياض.. انقلاب حافلة نقل جماعي.. والهلال الأحمر ينقل 15 حالة للمستشفيات

3 منهم حرجة.. الحادث وقع في حي "ديراب" على الطريق الدائري الجنوبي

نقلت الفرق الإسعافية 15 حالة من أصل 18 حالة، بينها ثلاث حالات حرجة؛ جراء حادث انقلاب لحافلة نقل جماعي وقع في حي ديراب جنوب الرياض على الطريق الدائري الجنوبي، وذلك بمشاركة أكثر من عشر فرق إسعافية وعناية وقيادة صباح اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: تلقت غرفة العمليات بلاغًا من أحد المواطنين في الساعة 11:24 من صباح السبت يفيد بوقوع الحادث، وتوجهت فرق التدخل السريع وفرق العناية، بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع، وصلت أول فرقة خلال تسع دقائق من ورود البلاغ.

وأضاف: تم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم، حيث تم نقل جميع المصابين منهم ثلاث حالات حرجة وحالة متوسطة و١٤ حالة طفيفة لعدة مستشفيات، بحسب الحالة؛ وهي مستشفى الملك سلمان، ومستشفى الإيمان، ومدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى عبدالرحمن الفيصل.

وأشار "الجلاجل" إلى أن ثلاث حالات تلقت العلاج في الموقع، ولم تكن تستدعي النقل الإسعافي.