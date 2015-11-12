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والد "القرشي" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ رزيق هنيدي القرشي، والد رجل الأعمال فارس القرشي، والعميد نواف وعناد، والمعلم هنيدي، وستتم صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام والدفن في مقابر المعلاة.

ويُستقبل العزاء في استراحة صقر قريش بالشرائع، ويمكن تقديم العزاء على جوال:

‏ ‭‬‬ ‭055 550 3222‬ - 055 559 4139

القرشي في ذمة الله

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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والد "القرشي" في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ رزيق هنيدي القرشي، والد رجل الأعمال فارس القرشي، والعميد نواف وعناد، والمعلم هنيدي، وستتم صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام والدفن في مقابر المعلاة.

ويُستقبل العزاء في استراحة صقر قريش بالشرائع، ويمكن تقديم العزاء على جوال:

‏ ‭‬‬ ‭055 550 3222‬ - 055 559 4139

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
10:44 AM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
02:58 PM

والد "القرشي" في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ رزيق هنيدي القرشي، والد رجل الأعمال فارس القرشي، والعميد نواف وعناد، والمعلم هنيدي، وستتم صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام والدفن في مقابر المعلاة.

ويُستقبل العزاء في استراحة صقر قريش بالشرائع، ويمكن تقديم العزاء على جوال:

‏ ‭‬‬ ‭055 550 3222‬ - 055 559 4139

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