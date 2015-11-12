والد "القرشي" في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ رزيق هنيدي القرشي، والد رجل الأعمال فارس القرشي، والعميد نواف وعناد، والمعلم هنيدي، وستتم صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام والدفن في مقابر المعلاة.
ويُستقبل العزاء في استراحة صقر قريش بالشرائع، ويمكن تقديم العزاء على جوال:
055 550 3222 - 055 559 4139
القرشي
في ذمة الله
والد "القرشي" في ذمة الله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-12
انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ رزيق هنيدي القرشي، والد رجل الأعمال فارس القرشي، والعميد نواف وعناد، والمعلم هنيدي، وستتم صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام والدفن في مقابر المعلاة.
ويُستقبل العزاء في استراحة صقر قريش بالشرائع، ويمكن تقديم العزاء على جوال:
055 550 3222 - 055 559 4139
12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
10:44 AM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
02:58 PM
والد "القرشي" في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ رزيق هنيدي القرشي، والد رجل الأعمال فارس القرشي، والعميد نواف وعناد، والمعلم هنيدي، وستتم صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام والدفن في مقابر المعلاة.
ويُستقبل العزاء في استراحة صقر قريش بالشرائع، ويمكن تقديم العزاء على جوال:
055 550 3222 - 055 559 4139