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"يبكيك شعبٌ قد حرسْتَ ملوكه"..مليون تغريدة تنعى "الفغم"

تعازي ومواساة للقيادة وأسرته تسطر قيمة إخلاصه وتفانيه

سجّل هشتاق (#عبدالعزيز_الفغم)، الذي أطلقه مغردون على "تويتر"، مليون تغريدة فاضت بالشعر ومشاعر الاعتزاز باللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم -رحمه الله- الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
وعبّر المغردون -خلال الوسم- عن مشاعر الحزن والعز والافتخار بحارس الملوك الذي عَمِل بتفانٍ وإخلاص لوطنه ومليكه، كما انهالت أبيات الشعر من خلال الهاشتاق الذي تَصَدّر الترند في دقائق وسجل مليون تغريدة.
وحَظِيت أبيات شعرية دوّنها الإعلامي مفرح الشقيقي خلال مشاركته في الهاشتاق عبر حسابه على "تويتر" بتداول كبير، قال فيها:
يبكيك شعب قد حرست ملوكه
وزرعت روحك حولهم أسوارا
ونقشت ذكرك في الشجاعة مثلما
نقش الزمان بأرضنا الأحرارا
ستظل -رغم الموت- فينا فارسًا
إن الحياة تخلّد الأبرارا
ودون معرف على "تويتر" يحمل اسم "سحر العتيبي"، مشاعر فخر وحزن بقولها: رغم ارتباطه بمهام الحماية الملكية وغموض شخصيته نظرًا لقلة ظهوره الإعلامي وابتعاده عن الحياة الاجتماعية العامة؛ لكن شعَر السعوديون لوفاته بحزن شديد؛ لأنه كان يمثل مشاعرهم تجاه الملك ولاءً وخدمةً وطاعةً، ويتفاخرون بمواقف كان فيها كالابن البار بأبيه، رحمك الله يا بطل.
وقدّم المغردون التعازي والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد، في وفاة الحارس الشخصي للملك وذويه وكافة أسرة الفقيد.

عبدالعزيز الفغم عبدالعزيز الفغم في ذمة الله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"يبكيك شعبٌ قد حرسْتَ ملوكه"..مليون تغريدة تنعى "الفغم"
سبق

سجّل هشتاق (#عبدالعزيز_الفغم)، الذي أطلقه مغردون على "تويتر"، مليون تغريدة فاضت بالشعر ومشاعر الاعتزاز باللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم -رحمه الله- الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
وعبّر المغردون -خلال الوسم- عن مشاعر الحزن والعز والافتخار بحارس الملوك الذي عَمِل بتفانٍ وإخلاص لوطنه ومليكه، كما انهالت أبيات الشعر من خلال الهاشتاق الذي تَصَدّر الترند في دقائق وسجل مليون تغريدة.
وحَظِيت أبيات شعرية دوّنها الإعلامي مفرح الشقيقي خلال مشاركته في الهاشتاق عبر حسابه على "تويتر" بتداول كبير، قال فيها:
يبكيك شعب قد حرست ملوكه
وزرعت روحك حولهم أسوارا
ونقشت ذكرك في الشجاعة مثلما
نقش الزمان بأرضنا الأحرارا
ستظل -رغم الموت- فينا فارسًا
إن الحياة تخلّد الأبرارا
ودون معرف على "تويتر" يحمل اسم "سحر العتيبي"، مشاعر فخر وحزن بقولها: رغم ارتباطه بمهام الحماية الملكية وغموض شخصيته نظرًا لقلة ظهوره الإعلامي وابتعاده عن الحياة الاجتماعية العامة؛ لكن شعَر السعوديون لوفاته بحزن شديد؛ لأنه كان يمثل مشاعرهم تجاه الملك ولاءً وخدمةً وطاعةً، ويتفاخرون بمواقف كان فيها كالابن البار بأبيه، رحمك الله يا بطل.
وقدّم المغردون التعازي والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد، في وفاة الحارس الشخصي للملك وذويه وكافة أسرة الفقيد.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
09:52 AM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
10:26 AM

"يبكيك شعبٌ قد حرسْتَ ملوكه"..مليون تغريدة تنعى "الفغم"

تعازي ومواساة للقيادة وأسرته تسطر قيمة إخلاصه وتفانيه

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
3
8,404

سجّل هشتاق (#عبدالعزيز_الفغم)، الذي أطلقه مغردون على "تويتر"، مليون تغريدة فاضت بالشعر ومشاعر الاعتزاز باللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم -رحمه الله- الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
وعبّر المغردون -خلال الوسم- عن مشاعر الحزن والعز والافتخار بحارس الملوك الذي عَمِل بتفانٍ وإخلاص لوطنه ومليكه، كما انهالت أبيات الشعر من خلال الهاشتاق الذي تَصَدّر الترند في دقائق وسجل مليون تغريدة.
وحَظِيت أبيات شعرية دوّنها الإعلامي مفرح الشقيقي خلال مشاركته في الهاشتاق عبر حسابه على "تويتر" بتداول كبير، قال فيها:
يبكيك شعب قد حرست ملوكه
وزرعت روحك حولهم أسوارا
ونقشت ذكرك في الشجاعة مثلما
نقش الزمان بأرضنا الأحرارا
ستظل -رغم الموت- فينا فارسًا
إن الحياة تخلّد الأبرارا
ودون معرف على "تويتر" يحمل اسم "سحر العتيبي"، مشاعر فخر وحزن بقولها: رغم ارتباطه بمهام الحماية الملكية وغموض شخصيته نظرًا لقلة ظهوره الإعلامي وابتعاده عن الحياة الاجتماعية العامة؛ لكن شعَر السعوديون لوفاته بحزن شديد؛ لأنه كان يمثل مشاعرهم تجاه الملك ولاءً وخدمةً وطاعةً، ويتفاخرون بمواقف كان فيها كالابن البار بأبيه، رحمك الله يا بطل.
وقدّم المغردون التعازي والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد، في وفاة الحارس الشخصي للملك وذويه وكافة أسرة الفقيد.

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