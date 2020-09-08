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ترامب: "بايدن" "غبي" وعليه الاعتذار عن تحديه بشأن لقاحات "كورونا"

بعد اتهام منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية له بتعريض الأرواح للخطر

وصف الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يوم الاثنين، منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، بأنه "غبي" وطالبه باعتذار عما وصفه ترامب بالخطاب المناهض للقاحات.

وكان بايدن قد اتهم ترامب بتعريض الأرواح للخطر بأسلوب تعامله مع جائحة فيروس كورونا، وبعد أن أظهرت نتائج استطلاعات رأي على مستوى البلاد تراجع شعبيته مع اقتراب عدد وفيات الأمريكيين جراء فيروس كورونا من 190 ألفًا، أطلق ترامب العنان لهجوم واسع النطاق على خصمه في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل ونائبته السناتور الأمريكية كامالا هاريس.

وقال ترامب -بحسب رويترز- إن لقاحًا ضد الفيروس سيكون جاهزًا في وقت قياسي، ربما قبل الانتخابات؛ مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الضغط السياسي قد يؤدي إلى نشر لقاح قبل أن يصبح آمنًا.

وقالت هاريس إنها لن تثق في اللقاح الذي سيعلن ترامب التوصل إليه قبل الانتخابات؛ في حين حث بايدن، الذي ينتقد أسلوب تصدي ترامب للوباء، الأمريكيين على الاهتمام بآراء العلماء.

ويتهم منتقدون ترامب بقمع آراء العلماء فيما يتعلق بالجائحة.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي بمناسبة عيد العمال الأمريكي في البيت الأبيض، قال ترامب "بايدن وزميلته الليبرالية للغاية الأكثر ليبرالية في الكونجرس -بالمناسبة ليست كفؤًا في رأيي ستدمر هذا البلد وهذا الاقتصاد- يجب أن يعتذرا فورًا عن الخطاب الطائش المناهض للقاحات... هذا تقويض (لدور) العلم". بايدن "غبي".

دونالد ترامب

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ترامب: "بايدن" "غبي" وعليه الاعتذار عن تحديه بشأن لقاحات "كورونا"
سبق

وصف الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يوم الاثنين، منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، بأنه "غبي" وطالبه باعتذار عما وصفه ترامب بالخطاب المناهض للقاحات.

وكان بايدن قد اتهم ترامب بتعريض الأرواح للخطر بأسلوب تعامله مع جائحة فيروس كورونا، وبعد أن أظهرت نتائج استطلاعات رأي على مستوى البلاد تراجع شعبيته مع اقتراب عدد وفيات الأمريكيين جراء فيروس كورونا من 190 ألفًا، أطلق ترامب العنان لهجوم واسع النطاق على خصمه في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل ونائبته السناتور الأمريكية كامالا هاريس.

وقال ترامب -بحسب رويترز- إن لقاحًا ضد الفيروس سيكون جاهزًا في وقت قياسي، ربما قبل الانتخابات؛ مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الضغط السياسي قد يؤدي إلى نشر لقاح قبل أن يصبح آمنًا.

وقالت هاريس إنها لن تثق في اللقاح الذي سيعلن ترامب التوصل إليه قبل الانتخابات؛ في حين حث بايدن، الذي ينتقد أسلوب تصدي ترامب للوباء، الأمريكيين على الاهتمام بآراء العلماء.

ويتهم منتقدون ترامب بقمع آراء العلماء فيما يتعلق بالجائحة.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي بمناسبة عيد العمال الأمريكي في البيت الأبيض، قال ترامب "بايدن وزميلته الليبرالية للغاية الأكثر ليبرالية في الكونجرس -بالمناسبة ليست كفؤًا في رأيي ستدمر هذا البلد وهذا الاقتصاد- يجب أن يعتذرا فورًا عن الخطاب الطائش المناهض للقاحات... هذا تقويض (لدور) العلم". بايدن "غبي".

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
09:44 AM

ترامب: "بايدن" "غبي" وعليه الاعتذار عن تحديه بشأن لقاحات "كورونا"

بعد اتهام منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية له بتعريض الأرواح للخطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يوم الاثنين، منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، بأنه "غبي" وطالبه باعتذار عما وصفه ترامب بالخطاب المناهض للقاحات.

وكان بايدن قد اتهم ترامب بتعريض الأرواح للخطر بأسلوب تعامله مع جائحة فيروس كورونا، وبعد أن أظهرت نتائج استطلاعات رأي على مستوى البلاد تراجع شعبيته مع اقتراب عدد وفيات الأمريكيين جراء فيروس كورونا من 190 ألفًا، أطلق ترامب العنان لهجوم واسع النطاق على خصمه في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل ونائبته السناتور الأمريكية كامالا هاريس.

وقال ترامب -بحسب رويترز- إن لقاحًا ضد الفيروس سيكون جاهزًا في وقت قياسي، ربما قبل الانتخابات؛ مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الضغط السياسي قد يؤدي إلى نشر لقاح قبل أن يصبح آمنًا.

وقالت هاريس إنها لن تثق في اللقاح الذي سيعلن ترامب التوصل إليه قبل الانتخابات؛ في حين حث بايدن، الذي ينتقد أسلوب تصدي ترامب للوباء، الأمريكيين على الاهتمام بآراء العلماء.

ويتهم منتقدون ترامب بقمع آراء العلماء فيما يتعلق بالجائحة.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي بمناسبة عيد العمال الأمريكي في البيت الأبيض، قال ترامب "بايدن وزميلته الليبرالية للغاية الأكثر ليبرالية في الكونجرس -بالمناسبة ليست كفؤًا في رأيي ستدمر هذا البلد وهذا الاقتصاد- يجب أن يعتذرا فورًا عن الخطاب الطائش المناهض للقاحات... هذا تقويض (لدور) العلم". بايدن "غبي".

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