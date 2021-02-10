ثاني أكبر معمرة في العالم.. عمرها 117 عاماً وهزمت فيروس كورونا

استمرت فترة علاجها 3 أسابيع وأعلن الأطباء شفاءها بشكل نهائي

تعافت المعمرة الفرنسية لوسيل راندون (117 عاماً) من فيروس كورونا "كوفيد-19" الذي أُصيبت به في شهر يناير الماضي.

وتعد لوسيل راندون؛ ثاني أكبر شخص سناً في العالم وأكبر معمّرة في أوروبا، وثبتت إصابتها في منتصف شهر يناير الماضي في مدينة تولون- جنوبي فرنسا، واستمرت فترة علاجها 3 أسابيع؛ ليعلن الأطباء شفاءها بشكل نهائي من المرض.

وتعاني راندون؛ من فقدان البصر، لكن لم تظهر عليها أعراض المرض، مشيرة إلى أن أكثر ما عانته فترة الحجر الصحي وبُعدها عن زملائها وزميلاتها في دار رعاية المسنين التي تقطنها.