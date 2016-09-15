ألمانيا تُجدد دعمها لوحدة اليمن وحكومتها الشرعية

أكدت إنهاء كافة أشكال التمرد وانقلاب مليشيا الحوثي

أكدت جمهورية ألمانيا الاتحادية، دعمها لوحدة اليمن وحكومتها الشرعية، وجهودها المبذولة لاستعادة الدولة وإنهاء كافة أشكال التمرد وانقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

جاء ذلك في لقاء مدير وزارة الخارجية الألمانية للشرق الأوسط كريستيان باك، مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج في برلين.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز ودعم المشاريع والبرامج التنموية خصوصًا في مجالات الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصحة، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز دور القطاع الخاص للقيام بالاستثمار ونقل التقنية في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أوضح المسؤول الألماني استمرار حكومة بلاده في دعم البناء المؤسسي لأجهزة الدولة والسلطة المحلية في اليمن وتحسين الوصول للخدمات الأساسية، ودعم عملية تحقيق الاستقرار في البلاد.