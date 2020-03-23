لجنة متابعة مستجدات كورونا تستعرض آخر تطورات الفيروس وجهود الحد من انتشاره

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا ظهر اليوم الاثنين اجتماعها الثالث والثلاثين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، ودعت الجميع للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول.

وعقب الاجتماع تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كل من متحدث وزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ومتحدث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ علي المطيري، ومتحدث وزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين، حيث أوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (343) ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (99) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات (14700) حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل (51) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، في المملكة، منها ‎ 25حالة رصدت في حالات ارتبطت بالسفر ومعزولة صحياً، وبقية الحالات وعددها (26) حالة فهي حالات مخالطة مجتمعية لحالات سابقة. ‎

‏‎وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات من مرض كوفيد-19 في المملكة‏ (562) تعافى منها (19) حالة ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات (0) ولله الحمد.

وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن والمحافظات التالية:

‏الرياض (18)، مكة المكرمة (12)، الطائف (6)، بيشة (5)، الدمام (3)، القطيف (3)، جازان (2)، نجران (1)، القنفذة (1).

وعدد الذكور (266)، والإناث (296)، وجميعها حالات بالغين باستثناء (29) حالة لأطفال.

كما بلغت الفحوص المخبرية المتقدمة (28) ألف فحص جميعها لحالات ظهرت سليمة باستثناء ما تم من حالات مؤكدة وهي 562 حالة.

وأكد على الجميع الالتزام بهذه التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع كتجنب المصافحة، والمداومة على غسل اليدين، وتغطية الفم عند السعال والعطاس والتخلص من المناديل بشكل سليم، والبقاء في المنازل قدر الإمكان، والبعد عن التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة، وتطبيق جميع إجراءات العزل: لكل من قدم من خارج المملكة والعزل الصحي لمدة 14 يوماً.

وجدد التوصية بالقيام بالاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا على التطبيق الذكي (موعد) الذي تقدمه وزارة الصحة لكافة المواطنين والمقيمين، والذي استفاد من الخدمة حوالي (70) ألف شخص.

وواصل التحذير من الشائعات وحث الجميع على الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة نرحب بتواصلهم على الرقم 937 على مدار الساعة، والذي تجاوز عدد الاستفسارات والاستشارات عليه بخصوص فيروس كورونا الجديد 325 ألفاً.

من جانبه قال المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ومدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية أننا جميعنا تابعنا أمر مولاي خادم الحرمين الشريفين، القاضي بتطبيق قرار منع التجول من هذا اليوم الاثنين الموافق 28/ 7 /1441 وكذلك تابعنا جميعاً البيان الإلحاقي لوزارة الداخلية القاضي بتوضيح بيانات المخالفات الخاصة بمن يخالف قرار منع التجول من هذا اليوم.

وأضاف: رجال الأمن سيباشرون مهامهم من هذا اليوم من الساعة 7 بدء قرار منع التجول من الساعة 7 مساء هذا اليوم حتى الساعة 6 لافتاً أن رجال الأمن كافة الموجودين بجميع مدن المملكة في المحافظات وفي المراكز وفي القرى لتطبيق قرار المنع.

وأبان إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات بكل حزم لكل من يخالف قرار التجول داعياً إلى تعاون الجميع لتطبيق قرار منع التجول وسريان مدته لـ 21 يوماً يبدأ من الساعة الـ 7 مساء حتى الساعة 6 صباحاً، وأكد على أن الخروج للحاجة القصوى، وأن وزارة الداخلية في بيانها الصادر بينت للتواصل ولإيضاح الحالة القصوى بإمكان كل مواطن ومقيم عندما يريد أن يقيم الحالة القصوى أن يتم الاتصال بالرقم الخاص بـ911 في المنطقة الغربية كذلك 999 في كافة المناطق الأخرى لتقييم ما هي الحالة القصوى وليس معنى أن يتم الخروج للجميع لأن المواطن ليس هو من يقيم الحالة القصوى، ورجال الأمن أتاحوا وسيلة تواصل لإتاحة الفرصة لكافة المقيمين، ونتمنى من جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بكافة التعليمات ومساندة رجال الأمن في كافة المواقع بتطبيق قرار المنع الخاص بمنع التجول.

في حين أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، خلال المؤتمر الصحفي المشترك أن قرار منع التجول لن يؤثر على الخدمات التي يحتاجها المواطن وهي في استمرارية كاملة وبإمكان الجميع طلبها عبر تطبيقات التوصيل الإلكترونية, إذ تشمل أكثر من ٩ قطاعات تعمل في أوقات منع التجول وخارجه.

وبين أن وزارة التجارة والجهات الحكومية كافة تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن الوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقتا مبادرة لحث تطبيقات التوصيل في المملكة لتسخير جهودها ومضاعفة إمكاناتها لتلبية الطلب المحلي، فيما يخص التموينات ومحلات الخضار والفواكه واللحوم وغيرها من قطاعات الأغذية لخدمة المواطن والمقيم خلال فترة منع التجول.

وأكد الحسين أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة ومركز خدمة الأعمال مستمرة حتى في فترات منع التجول، وستتواجد في منافذ البيع في جميع قطاعات التغذية والمستودعات للتأكد من وفرة المخزون الغذائي, لافتاً النظر إلى أن رقم حماية المستهلك (١٩٠٠) وتطبيق "بلاغ تجاري" يتلقى البلاغات حول المخالفات التي ترصد من قبل المواطنين والمقيمين.

ولفت الانتباه إلى أن الوزارة رصدت عبر فرقها الرقابية بمختلف مناطق المملكة أن حركة الإقبال والشراء والتسوق في معدلها الطبيعي, مقدماً الشكر والتقدير للمستهلك على وعيه وحرصه على عدم التزاحم في منافذ البيع خاصة أن المملكة لديها مخزون غذائي ووفرة كبيرة ولله الحمد.

وأكد مدير عام الاتصال المؤسسي بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات علي المطيري، أن الهيئة ومنذ بدء تداعيات فيروس كورونا قامت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية والمتمثلة في تعميم اشتراطات السلامة على كافة شركات البريد وتطبيقات ومنصات التوصيل المرخصة من قبل الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بجولات رقابية تفتيشية للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات بشكل دائم ومستمر، لاسيما وأن هناك إقبالاً كبيراً بعد قرار حظر التجول.

ودعا المطيري, المواطنين والمقيمين إلى التعامل مع تطبيقات التوصيل المسجلة والمدرجة في الموقع الإلكتروني لدى الهيئة, مبيناً أن تلك التطبيقات متاحة ومتوفرة على مدار الـ24 ساعة للطلب من القطاعات المستثناة من قرار حظر التجول.

وحث الجميع في حال وجود أي مخالفات أو بلاغات على هذه التطبيقات التواصل على الرقم 19966 الذي يعمل على مدار الساعة.