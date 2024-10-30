صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن القوة الخاصة لأمن الطرق من القبض على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الخامس من العمر، على طريق ينبع، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة.
وأوضح المتحدث أن المواد المضبوطة تضمنت مادة الحشيش المخدر و 4314 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات وسلاحاً نارياً، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
أمن الطرق بمكة يقبض على مقيم ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-10-29
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن القوة الخاصة لأمن الطرق من القبض على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الخامس من العمر، على طريق ينبع، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة.
وأوضح المتحدث أن المواد المضبوطة تضمنت مادة الحشيش المخدر و 4314 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات وسلاحاً نارياً، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
08:49 PM
أمن الطرق بمكة يقبض على مقيم ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن القوة الخاصة لأمن الطرق من القبض على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الخامس من العمر، على طريق ينبع، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة.
وأوضح المتحدث أن المواد المضبوطة تضمنت مادة الحشيش المخدر و 4314 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات وسلاحاً نارياً، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.