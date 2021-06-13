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"كورونا" يعاود الارتفاع في تركيا .. ويصيب 1.459 خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات يرتفع إلى 176.677

أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم (السبت)، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 1459 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من 1195 أمس.

وأضافت أن 14 شخصًا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 4792 حالة.

وأرجعت الوزارة الزيادة في معدل الإصابات إلى رفع القيود التي كانت مفروضة على السفر وإعادة فتح المنشآت مطلع هذا الشهر، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت أن إجمالي المصابين بـ،"كوفيد-19" في تركيا 176677 شخصًا.

وكان العدد اليومي للحالات في السابق أقل من حاجز الألف منذ أواخر مايو.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كورونا" يعاود الارتفاع في تركيا .. ويصيب 1.459 خلال 24 ساعة
سبق

أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم (السبت)، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 1459 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من 1195 أمس.

وأضافت أن 14 شخصًا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 4792 حالة.

وأرجعت الوزارة الزيادة في معدل الإصابات إلى رفع القيود التي كانت مفروضة على السفر وإعادة فتح المنشآت مطلع هذا الشهر، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت أن إجمالي المصابين بـ،"كوفيد-19" في تركيا 176677 شخصًا.

وكان العدد اليومي للحالات في السابق أقل من حاجز الألف منذ أواخر مايو.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
09:56 PM

"كورونا" يعاود الارتفاع في تركيا .. ويصيب 1.459 خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات يرتفع إلى 176.677

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم (السبت)، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 1459 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من 1195 أمس.

وأضافت أن 14 شخصًا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 4792 حالة.

وأرجعت الوزارة الزيادة في معدل الإصابات إلى رفع القيود التي كانت مفروضة على السفر وإعادة فتح المنشآت مطلع هذا الشهر، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت أن إجمالي المصابين بـ،"كوفيد-19" في تركيا 176677 شخصًا.

وكان العدد اليومي للحالات في السابق أقل من حاجز الألف منذ أواخر مايو.

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