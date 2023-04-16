رابع أعلى حصيلة في العالم.. "كورونا" يقفز بعدد قتلاه في فرنسا إلى 17.920

تسجيل 753 حالة وفاة جديدة

سجلت فرنسا 753 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم (الخميس)، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17920 مما يجعلها رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم، لكن عدد المصابين في المستشفيات تراجع لليوم الثاني على التوالي.

وذكر مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، أن عدد الأشخاص الموجودين في وحدات الرعاية الفائقة تراجع لليوم الرابع على التوالي ليصل إلى 6248 في أدنى نقطة منذ أول أبريل (نيسان) الجاري، وذلك في مؤشر آخر على نجاح إجراءات العزل العام التي فُرضت منذ شهر، بحسب "رويترز".

وزاد عدد الوفيات بنسبة 4.4 في المئة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 17920 وهو ما يعني تباطؤ وتيرة الزيادة مجدداً بعد زيادتها خلال اليومين الماضيين.