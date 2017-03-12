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تطهير مبنى مكتبة الحرم المكي الشريف وتعقيمه

لضمان سلامة مرتاديها من انتشار فيروس "كورونا"

قامت مكتبة الحرم المكي الشريف بالتعاون مع الإدارات المختصة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطهير وتعقيم كامل مبنى المكتبة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف الدكتور أحمد الشويعر أن المكتبة اتخذت هذه الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة مرتاديها من انتشار فيروس “كورونا” حيث تم تطهير وتعقيم مبنى المكتبة كاملا بجميع أقسامه الرجالية والنسائية، سائلاً الله –العلي القدير- دوام الصحة والعافية، وأن يقي بلادنا من كلِ سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وأكد "الشويعر" أن هذه الإجراءات جاءت بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

مكتبة الحرم المكي الشريف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطهير مبنى مكتبة الحرم المكي الشريف وتعقيمه
سبق

قامت مكتبة الحرم المكي الشريف بالتعاون مع الإدارات المختصة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطهير وتعقيم كامل مبنى المكتبة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف الدكتور أحمد الشويعر أن المكتبة اتخذت هذه الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة مرتاديها من انتشار فيروس “كورونا” حيث تم تطهير وتعقيم مبنى المكتبة كاملا بجميع أقسامه الرجالية والنسائية، سائلاً الله –العلي القدير- دوام الصحة والعافية، وأن يقي بلادنا من كلِ سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وأكد "الشويعر" أن هذه الإجراءات جاءت بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
02:10 PM

تطهير مبنى مكتبة الحرم المكي الشريف وتعقيمه

لضمان سلامة مرتاديها من انتشار فيروس "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قامت مكتبة الحرم المكي الشريف بالتعاون مع الإدارات المختصة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطهير وتعقيم كامل مبنى المكتبة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف الدكتور أحمد الشويعر أن المكتبة اتخذت هذه الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة مرتاديها من انتشار فيروس “كورونا” حيث تم تطهير وتعقيم مبنى المكتبة كاملا بجميع أقسامه الرجالية والنسائية، سائلاً الله –العلي القدير- دوام الصحة والعافية، وأن يقي بلادنا من كلِ سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وأكد "الشويعر" أن هذه الإجراءات جاءت بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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