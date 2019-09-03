افتتاح فصول الطفولة المبكرة بصبيا.. وتجهيز 76 مدرسة

وسط مشاهد أبوية من نائب أمير جازان مع التلاميذ

افتتح أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبد العزيز، اليوم؛ فصول برنامج الطفولة المبكرة بتعليم صبيا، وذلك في ابتدائية الأولى في الظبية بمحافظة صبيا.



جاء ذلك بحضور وكيل إمارة منطقة جازان عبد الله بن صالح المديميغ، ومحافظ صبيا منصور بن زيد الداود، وعدد من المسؤولين.



وشهد الافتتاح لقطات عفوية من الأمير مع التلاميذ في برنامج الطفولة المبكرة والروضة، وكان منها سؤاله عن حالهم والاستماع لمشاركاتهم، وبينما كان يواصل تنقله بين التلاميذ قفز أحدهم إلى الأمير ليصافحه؛ في لحظات جياشة بالمشاعر الصادقة رصدتها عدسة "سبق".



واطلع الأمير محمد بن عبد العزيز على العرض المقدم من إدارة رياض الأطفال، الذي تناول شرحاً مفصلاً عن مشروع الطفولة المبكرة في مدارس تعليم صبيا، وتجول في فصول الطفولة المبكرة، مطلعاً على جميع الاستعدادات والتجهيزات.



واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة، لشرح مفصل من مدير تعليم محافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، عن فصول الطفولة المبكرة، وما تجده من اهتمام من وزارة التعليم؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتقديم كل ما يسهم في دعم وتحسين مخرجات التعليم، ومواكبة التطورات الحديثة المتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وإيمانها بأن بالعلم والتعليم يتحقق نمو المجتمع، ورفعة الوطن وتقدمه، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة التي تعد المرحلة الأهم في تكوين شخصية الطفل وصقل شخصيته وتنمية قدراته، وإكسابه سلوكيات اجتماعية وثقافية مهمة.



كما اطلع على الأعمال التي قامت بها إدارة تعليم صبيا؛ حيث جرى تجهيز 76 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى المدارس التابعة للإدارة من خلال 314 فصلاً، يدرس بها 10230 تلميذًا وتلميذة في الصفوف الأولية، يدرّس لهم أكثر من 244 معلمة متخصصة، في فصول دراسية منفصلة في مبانٍ دراسية مؤهلة لبيئة تعليمية مكتملة متوافقة مع المجالات النفسية والتربوية والتعليمية المناسبة لهذه المرحلة العمرية، فيما بلغت نسبة المدارس الابتدائية التابعة للإدارة المطبقة للطفولة المبكرة 63%.