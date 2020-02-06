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"آل جابر " يلتقي السفير الأمريكي لدى اليمن ويبحثا التطورات الأخيرة بالبلاد

ناقشا عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هينزل.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التطورات الأخيرة في اليمن.

سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل جابر " يلتقي السفير الأمريكي لدى اليمن ويبحثا التطورات الأخيرة بالبلاد
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هينزل.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التطورات الأخيرة في اليمن.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
09:39 PM

"آل جابر " يلتقي السفير الأمريكي لدى اليمن ويبحثا التطورات الأخيرة بالبلاد

ناقشا عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هينزل.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التطورات الأخيرة في اليمن.

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