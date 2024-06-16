البرازيلي "جوناس": سأعود للاتحاد وأكمل عقدي حتى 2021

قال المحترف البرازيلي في صفوف الاتحاد "جوناس": إنه سيعود إلى السعودية لاستكمال عقده مع النادي، والذي ينتهي صيف 2021.

وكشف تقرير لموقع "golobesporte"، أن اللاعب يواصل تدريباته يوميًّا في أحد مراكز التدريب الخاصة ببلاده، استعدادًا لاستئناف النشاط في المملكة.

وكان "جوناس" قد انضمّ للاتحاد جدة عام 2018 مقابل 9 ملايين دولار، وقد أثيرت شكوك مؤخرًا حول مستقبل اللاعب، نظرًا لرغبة الجهاز الفني في التعاقد مع لاعبين جدد.



وارتبط اسم اتحاد جدة خلال الأيام القليلة الماضية بالبرازيلي جوريجوري، لاعب نادي باهيا، وهو يلعب في نفس مركز جوناس، كلاعب وسط مدافع.

لكن المفاوضات التي كان يشرف عليها البرازيلي كاريلي المدير الفني، وصلت لطريق مسدود، بعد رفض اللاعب، فضلًا عن تحديد الإدارة التعاقدات الجديدة في حدود لاعبين فقط أو 3 على أقصى تقدير.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في اتحاد جدة 4 لاعبين برازيليين؛ هم: مارسيلو جروهي، وبرونو أوفيني، ورومارينهو، بالإضافة إلى جوناس، تحت قيادة المدرب البرازيلي كاريلي.