النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بحضور "البكر".. لجنة المسابقات تُجري قرعة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

بمشاركة 16 فريقًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين

أجريت اليوم الأربعاء مراسم قرعة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض، وبحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر.

وسينطلق الدوري الممتاز في موسمه السابع بمشاركة 16 فريقًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ حيث ضمت المجموعة الأولى فرق القادسية، العرض، طويق، مصده، منيف، حراء، النهضة والوادي.

وضمت المجموعة الثانية فرق الاتفاق، الثقبة، العلمين، الفاو، العلا، رضوى، المجد والصحاري.

يُذكر أن نظام مباريات الدوري ينقسم إلى الدور الأول الذي تقام مبارياته بنظام الذهاب والإياب ثم التأهل للأدوار النهائية.

وكان الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات انطلق في موسم 2015-2016، وتوج الاتفاق بأول ألقابه، علمًا بأن الاتفاق والقادسية يتقاسمان السيطرة على لقب الدوري بثلاثة ألقاب لكل منهما.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بحضور "البكر".. لجنة المسابقات تُجري قرعة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات
سبق

أجريت اليوم الأربعاء مراسم قرعة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض، وبحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر.

وسينطلق الدوري الممتاز في موسمه السابع بمشاركة 16 فريقًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ حيث ضمت المجموعة الأولى فرق القادسية، العرض، طويق، مصده، منيف، حراء، النهضة والوادي.

وضمت المجموعة الثانية فرق الاتفاق، الثقبة، العلمين، الفاو، العلا، رضوى، المجد والصحاري.

يُذكر أن نظام مباريات الدوري ينقسم إلى الدور الأول الذي تقام مبارياته بنظام الذهاب والإياب ثم التأهل للأدوار النهائية.

وكان الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات انطلق في موسم 2015-2016، وتوج الاتفاق بأول ألقابه، علمًا بأن الاتفاق والقادسية يتقاسمان السيطرة على لقب الدوري بثلاثة ألقاب لكل منهما.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
07:12 PM

بحضور "البكر".. لجنة المسابقات تُجري قرعة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

بمشاركة 16 فريقًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
603

أجريت اليوم الأربعاء مراسم قرعة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض، وبحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر.

وسينطلق الدوري الممتاز في موسمه السابع بمشاركة 16 فريقًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ حيث ضمت المجموعة الأولى فرق القادسية، العرض، طويق، مصده، منيف، حراء، النهضة والوادي.

وضمت المجموعة الثانية فرق الاتفاق، الثقبة، العلمين، الفاو، العلا، رضوى، المجد والصحاري.

يُذكر أن نظام مباريات الدوري ينقسم إلى الدور الأول الذي تقام مبارياته بنظام الذهاب والإياب ثم التأهل للأدوار النهائية.

وكان الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات انطلق في موسم 2015-2016، وتوج الاتفاق بأول ألقابه، علمًا بأن الاتفاق والقادسية يتقاسمان السيطرة على لقب الدوري بثلاثة ألقاب لكل منهما.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,037
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,078

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة