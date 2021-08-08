ودعت مديرية الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

وجذبت الأمطار الكثير للتنزه والاستمتاع بالأمطار والأجواء الباردة التي تشهدها محافظة الطائف خلال هذه الأيام.

تشهد الحوية شمال محافظة الطائف، بعد عصر اليوم، هطول أمطار خفيفة، شملت بعض الأحياء السكنية وطريق الرياض السريع.

الآن.. أمطار خفيفة على الحوية بالطائف و"المدني" يحذر متعب البقمي سبق 2021-08-08 تشهد الحوية شمال محافظة الطائف، بعد عصر اليوم، هطول أمطار خفيفة، شملت بعض الأحياء السكنية وطريق الرياض السريع. وجذبت الأمطار الكثير للتنزه والاستمتاع بالأمطار والأجواء الباردة التي تشهدها محافظة الطائف خلال هذه الأيام. ودعت مديرية الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 06:44 PM

الآن.. أمطار خفيفة على الحوية بالطائف و"المدني" يحذر شملت بعض الأحياء السكنية وطريق الرياض السريع





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تشهد الحوية شمال محافظة الطائف، بعد عصر اليوم، هطول أمطار خفيفة، شملت بعض الأحياء السكنية وطريق الرياض السريع.

وجذبت الأمطار الكثير للتنزه والاستمتاع بالأمطار والأجواء الباردة التي تشهدها محافظة الطائف خلال هذه الأيام.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.