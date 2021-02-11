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يكبح الشهية.. هذا الدواء يسجل نتائج "واعدة" في معركة السمنة

أظهرت أبحاث قدرته على تخفيض الوزن بنسبة تصل إلى 20 في المائة

بعد أن أظهرت أبحاث قدرته على تخفيض وزن الجسم بنسبة تصل إلى 20 في المائة، كشفت دراسة علمية حديثة، أن عقاراً طبياً يُستخدم في "كبح" الشهية، أظهر نتائج مشجعة للغاية في مكافحة البدانة.

وتوصلت الدراسة التي أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية، وتمحورت حول تأثير عقار "سيماغلوتيد" على السمنة، إلى أن أكثر من 35 في المائة من الأشخاص الذين تناولوا الدواء، فقدوا أكثر من خمس إجمالي وزن الجسم.

ويؤثر عقار "سيماغلوتيد" وفق "سكاي نيوز عربية" على مركز الشهية في الدماغ، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الشعور بالجوع، وتخفيض السعرات الحرارية.

وشارك في التجربة التي أجرتها كلية لندن الجامعية 1961 شخصاً ممن يعانون زيادة في الوزن أو السمنة، حيث كان متوسط أوزانهم 105 كيلوغرامات، من 16 دولة بآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وعلّقت المؤلفة الرئيسية للدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "نيوإنغلاند جورنال فور ميديسن"، البروفيسورة راشيل باترهام، قائلة: "تمثل نتائج هذه الدراسة تقدماً كبيراً في تحسين صحة الأشخاص المصابين بالسمنة، دون اللجوء إلى العمليات الجراحية".

وأضافت "راشيل" قائلةً: "لم يتمكن أي دواء من الوصول للنتائج التي حققها عقار سيماغلوتيد. سيكون للنتائج التي توصلنا إليها تداعيات إيجابية في المعركة ضد السمنة".

وفي ضوء النتائج الإيجابية التي حققها عقار "سيماغلوتيد"، تم التقدم للحصول على موافقة من الوكالة الأوروبية للأدوية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لاستخدام الدواء رسمياً في علاج السمنة.

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يكبح الشهية.. هذا الدواء يسجل نتائج "واعدة" في معركة السمنة
سبق

بعد أن أظهرت أبحاث قدرته على تخفيض وزن الجسم بنسبة تصل إلى 20 في المائة، كشفت دراسة علمية حديثة، أن عقاراً طبياً يُستخدم في "كبح" الشهية، أظهر نتائج مشجعة للغاية في مكافحة البدانة.

وتوصلت الدراسة التي أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية، وتمحورت حول تأثير عقار "سيماغلوتيد" على السمنة، إلى أن أكثر من 35 في المائة من الأشخاص الذين تناولوا الدواء، فقدوا أكثر من خمس إجمالي وزن الجسم.

ويؤثر عقار "سيماغلوتيد" وفق "سكاي نيوز عربية" على مركز الشهية في الدماغ، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الشعور بالجوع، وتخفيض السعرات الحرارية.

وشارك في التجربة التي أجرتها كلية لندن الجامعية 1961 شخصاً ممن يعانون زيادة في الوزن أو السمنة، حيث كان متوسط أوزانهم 105 كيلوغرامات، من 16 دولة بآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وعلّقت المؤلفة الرئيسية للدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "نيوإنغلاند جورنال فور ميديسن"، البروفيسورة راشيل باترهام، قائلة: "تمثل نتائج هذه الدراسة تقدماً كبيراً في تحسين صحة الأشخاص المصابين بالسمنة، دون اللجوء إلى العمليات الجراحية".

وأضافت "راشيل" قائلةً: "لم يتمكن أي دواء من الوصول للنتائج التي حققها عقار سيماغلوتيد. سيكون للنتائج التي توصلنا إليها تداعيات إيجابية في المعركة ضد السمنة".

وفي ضوء النتائج الإيجابية التي حققها عقار "سيماغلوتيد"، تم التقدم للحصول على موافقة من الوكالة الأوروبية للأدوية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لاستخدام الدواء رسمياً في علاج السمنة.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
10:44 AM

يكبح الشهية.. هذا الدواء يسجل نتائج "واعدة" في معركة السمنة

أظهرت أبحاث قدرته على تخفيض الوزن بنسبة تصل إلى 20 في المائة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أن أظهرت أبحاث قدرته على تخفيض وزن الجسم بنسبة تصل إلى 20 في المائة، كشفت دراسة علمية حديثة، أن عقاراً طبياً يُستخدم في "كبح" الشهية، أظهر نتائج مشجعة للغاية في مكافحة البدانة.

وتوصلت الدراسة التي أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية، وتمحورت حول تأثير عقار "سيماغلوتيد" على السمنة، إلى أن أكثر من 35 في المائة من الأشخاص الذين تناولوا الدواء، فقدوا أكثر من خمس إجمالي وزن الجسم.

ويؤثر عقار "سيماغلوتيد" وفق "سكاي نيوز عربية" على مركز الشهية في الدماغ، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الشعور بالجوع، وتخفيض السعرات الحرارية.

وشارك في التجربة التي أجرتها كلية لندن الجامعية 1961 شخصاً ممن يعانون زيادة في الوزن أو السمنة، حيث كان متوسط أوزانهم 105 كيلوغرامات، من 16 دولة بآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وعلّقت المؤلفة الرئيسية للدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "نيوإنغلاند جورنال فور ميديسن"، البروفيسورة راشيل باترهام، قائلة: "تمثل نتائج هذه الدراسة تقدماً كبيراً في تحسين صحة الأشخاص المصابين بالسمنة، دون اللجوء إلى العمليات الجراحية".

وأضافت "راشيل" قائلةً: "لم يتمكن أي دواء من الوصول للنتائج التي حققها عقار سيماغلوتيد. سيكون للنتائج التي توصلنا إليها تداعيات إيجابية في المعركة ضد السمنة".

وفي ضوء النتائج الإيجابية التي حققها عقار "سيماغلوتيد"، تم التقدم للحصول على موافقة من الوكالة الأوروبية للأدوية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لاستخدام الدواء رسمياً في علاج السمنة.

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