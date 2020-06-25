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"الصحة" تعلن تسجيل 3372 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 170639

مجددًا وبشروط.. برج إيفل يفتح أبوابه أمام الزوار

فرنسا: لن يسمح بالصعود إلى أعلى من الطابق الثاني

فتحت السلطات الفرنسية برج إيفل أمام الزوار، الخميس، بعدما تسبب تفشي فيروس كورونا في إغلاق معلم باريس الشهير لمدة 3 أشهر، وهي أطول فترة إقفال له منذ الحرب العالمية الثانية.
وفرضت السلطات الفرنسية إجراءات صارمة تتعلق بالصحة العامة قبل إعادة فتح برج إيفل من أجل الحفاظ على سلامة الزوار، في ظل عدم السيطرة على الأزمة بشكل كامل حتى الآن.

ووفق سكاي نيوز يمكن للزوار دخول البرج البالغ ارتفاعه 324 مترًا عبر السلالم فقط، حتى أوائل يوليو المقبل، في ظل وقف استخدام المصاعد حاليًا بسبب اعتبارات السلامة.
كما لن يسمح بالصعود إلى أعلى من الطابق الثاني من البرج، وسيكون وضع الكمامة إلزاميًا على كل من هم فوق سن الحادية عشرة من الراغبين في زيارة المكان.

وأعرب المسؤولون عن البرج عن أملهم في عودة الأمور إلى طبيعتها بشكل كامل هذا الصيف، بعد أشهر من الإغلاق تسببت بشل القطاع السياحي بشكل شبه كامل في أرجاء البلاد.

وسجلت فرنسا 161 ألفًا و348 إصابة بفيروس كورونا، في حين وصل عدد الوفيات في البلاد إلى 29 ألفًا و731 شخصًا، على مدار الأشهر القليلة الماضية.

برج إيفل فيروس كورونا الجديد

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مجددًا وبشروط.. برج إيفل يفتح أبوابه أمام الزوار
سبق

فتحت السلطات الفرنسية برج إيفل أمام الزوار، الخميس، بعدما تسبب تفشي فيروس كورونا في إغلاق معلم باريس الشهير لمدة 3 أشهر، وهي أطول فترة إقفال له منذ الحرب العالمية الثانية.
وفرضت السلطات الفرنسية إجراءات صارمة تتعلق بالصحة العامة قبل إعادة فتح برج إيفل من أجل الحفاظ على سلامة الزوار، في ظل عدم السيطرة على الأزمة بشكل كامل حتى الآن.

ووفق سكاي نيوز يمكن للزوار دخول البرج البالغ ارتفاعه 324 مترًا عبر السلالم فقط، حتى أوائل يوليو المقبل، في ظل وقف استخدام المصاعد حاليًا بسبب اعتبارات السلامة.
كما لن يسمح بالصعود إلى أعلى من الطابق الثاني من البرج، وسيكون وضع الكمامة إلزاميًا على كل من هم فوق سن الحادية عشرة من الراغبين في زيارة المكان.

وأعرب المسؤولون عن البرج عن أملهم في عودة الأمور إلى طبيعتها بشكل كامل هذا الصيف، بعد أشهر من الإغلاق تسببت بشل القطاع السياحي بشكل شبه كامل في أرجاء البلاد.

وسجلت فرنسا 161 ألفًا و348 إصابة بفيروس كورونا، في حين وصل عدد الوفيات في البلاد إلى 29 ألفًا و731 شخصًا، على مدار الأشهر القليلة الماضية.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
03:48 PM

مجددًا وبشروط.. برج إيفل يفتح أبوابه أمام الزوار

فرنسا: لن يسمح بالصعود إلى أعلى من الطابق الثاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتحت السلطات الفرنسية برج إيفل أمام الزوار، الخميس، بعدما تسبب تفشي فيروس كورونا في إغلاق معلم باريس الشهير لمدة 3 أشهر، وهي أطول فترة إقفال له منذ الحرب العالمية الثانية.
وفرضت السلطات الفرنسية إجراءات صارمة تتعلق بالصحة العامة قبل إعادة فتح برج إيفل من أجل الحفاظ على سلامة الزوار، في ظل عدم السيطرة على الأزمة بشكل كامل حتى الآن.

ووفق سكاي نيوز يمكن للزوار دخول البرج البالغ ارتفاعه 324 مترًا عبر السلالم فقط، حتى أوائل يوليو المقبل، في ظل وقف استخدام المصاعد حاليًا بسبب اعتبارات السلامة.
كما لن يسمح بالصعود إلى أعلى من الطابق الثاني من البرج، وسيكون وضع الكمامة إلزاميًا على كل من هم فوق سن الحادية عشرة من الراغبين في زيارة المكان.

وأعرب المسؤولون عن البرج عن أملهم في عودة الأمور إلى طبيعتها بشكل كامل هذا الصيف، بعد أشهر من الإغلاق تسببت بشل القطاع السياحي بشكل شبه كامل في أرجاء البلاد.

وسجلت فرنسا 161 ألفًا و348 إصابة بفيروس كورونا، في حين وصل عدد الوفيات في البلاد إلى 29 ألفًا و731 شخصًا، على مدار الأشهر القليلة الماضية.

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