النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شفاعة لولي العهد تنازلوا عن قاتل أخيهم.. "محمد بن عبدالرحمن" يستقبل أبناء "الجبيري"

استقبلهم في مكتبه بقصر الحكم معرباً عن شكره وتقديره سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، أمس، "علي" و"يوسف" و"سعد" و"عبدالله" أبناء محمد بن يوسف الجبيري الذين تنازلوا عن قاتل أخيهم أمام الأمير لوجه الله تعالى، ثم لشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.

وأكد الأمير، في كلمة له بهذه المناسبة، أن الفضل لله أولاً ثم للقيادة الرشيدة في تطبيق شرع الله -عز وجل- والعفو عند المقدرة من شيم الرجال، رافعاً الشكر والعرفان لسمو ولي العهد على شفاعته واللفتة الكريمة منه -أيده الله- في الحفاظ على الحقوق كافة ونشر ثقافة العفو والتسامح في عدالة تامة ورضاء كامل بما قدر المولى عز وجل.

كما أعرب الأمير عن شكره وتقديره لأشقاء الفقيد حسين الجبيري على تنازلهم، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شفاعة لولي العهد تنازلوا عن قاتل أخيهم.. "محمد بن عبدالرحمن" يستقبل أبناء "الجبيري"
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، أمس، "علي" و"يوسف" و"سعد" و"عبدالله" أبناء محمد بن يوسف الجبيري الذين تنازلوا عن قاتل أخيهم أمام الأمير لوجه الله تعالى، ثم لشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.

وأكد الأمير، في كلمة له بهذه المناسبة، أن الفضل لله أولاً ثم للقيادة الرشيدة في تطبيق شرع الله -عز وجل- والعفو عند المقدرة من شيم الرجال، رافعاً الشكر والعرفان لسمو ولي العهد على شفاعته واللفتة الكريمة منه -أيده الله- في الحفاظ على الحقوق كافة ونشر ثقافة العفو والتسامح في عدالة تامة ورضاء كامل بما قدر المولى عز وجل.

كما أعرب الأمير عن شكره وتقديره لأشقاء الفقيد حسين الجبيري على تنازلهم، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
12:20 PM

شفاعة لولي العهد تنازلوا عن قاتل أخيهم.. "محمد بن عبدالرحمن" يستقبل أبناء "الجبيري"

استقبلهم في مكتبه بقصر الحكم معرباً عن شكره وتقديره سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
21,713

استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، أمس، "علي" و"يوسف" و"سعد" و"عبدالله" أبناء محمد بن يوسف الجبيري الذين تنازلوا عن قاتل أخيهم أمام الأمير لوجه الله تعالى، ثم لشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.

وأكد الأمير، في كلمة له بهذه المناسبة، أن الفضل لله أولاً ثم للقيادة الرشيدة في تطبيق شرع الله -عز وجل- والعفو عند المقدرة من شيم الرجال، رافعاً الشكر والعرفان لسمو ولي العهد على شفاعته واللفتة الكريمة منه -أيده الله- في الحفاظ على الحقوق كافة ونشر ثقافة العفو والتسامح في عدالة تامة ورضاء كامل بما قدر المولى عز وجل.

كما أعرب الأمير عن شكره وتقديره لأشقاء الفقيد حسين الجبيري على تنازلهم، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,949
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة