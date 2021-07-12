أكبر زيادة يومية.. إصابة أكثر من 100 شخص بـ"كورونا" في لبنان

معظم الحالات مرتبطة بعمال شركة نظافة

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الأحد)، بتسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق، وهو أكبر زيادة يومية إلى الآن.

وأضافت أن معظم الحالات يين عمال شركة نظافة، وفقاً لـ"رويترز".

وبين وزير الصحة حمد حسن، أن مصدر الإصابات معروف، وأن ما يصل إلى 75 في المئة من تلك الإصابات التي لا تظهر عليها الأعراض متعلقة بشركة نظافة كبيرة وأن أغلبهم من غير اللبنانيين.

وأشار "حسن" إلى الحاجة لفحص 800 عامل في شركة النظافة بالإضافة إلى ألف عامل في شركتين مرتبطتين بها.

ولفت إلى أن عدد الإصابات سيظل مرتفعا هذا الأسبوع.

وسجل لبنان أكثر من ألفي إصابة و36 وفاة من فيروس كورونا منذ فبراير (شباط).