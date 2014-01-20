ضبط 44 مخالفة لسوق العمل في حراج ابن قاسم بالرياض

نفّذت فِرَق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات المختصة، 82 زيارة تفتيشية على عدد من المجمعات التجارية في (حراج) ابن قاسم في مدينة الرياض.

وأسفرت الحملة التي شارك فيها المرور والتحريات والدوريات الأمنية ودوريات الضبط الميداني والمهمات والواجبات، عن ضبط 44 مخالفة لسوق العمل، وتوجيه الإنذار لـ16 منشأة أخرى، وضبط وافدين مخالفين جرى تسليمهم لإدارة الوافدين؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.